Cambio di gestione al circolo ACLI di San Vito di Montà

Il “Circolo degli Amici”, affiliato ACLI e riferimento importante per la frazione di San Vito di Montà, ha recentemente cambiato la gestione.

Dopo cinque anni lascia l’incarico la signora Lucia Paglietti e subentrano nella gestione i coniugi Antonio Caliandro e Alessandra Giorsetti, accolti con un brindisi dai tanti associati al circolo del presidente Vito Casetta.

Posizionato sulla strada principale, a pochi metri dalla chiesa parrocchiale, il locale è un punto di riferimento per la piccola frazione montatese e offre un luogo di ritrovo per giovani e anziani.

Con la nuova gestione sarà aperto mattino e pomeriggio e ospiterà prossimamente la Tombolata della Befana, e nel 2025 altri eventi in via di definizione.

In occasione del “cambio della guardia” il presidente Vito Casetta ha salutato vecchi e nuovi gestori:

“Ringrazio di cuore per il tanto lavoro fatto in questi cinque anni la signora Lucia Paglietti, che ha curato brillantemente, e con passione, il nostro circolo. E faccio gli auguri ad Antonio e Alessandra che sapranno senz’altro portare avanti benissimo l’attività. Il “Circolo degli Amici” è un presidio importante per la nostra comunità, conta un centinaio di soci ed è un centro di aggregazione e convivialità assai frequentato nella nostra frazione”.