IllumiNatale, per i bimbi Vigilia con i vigili del fuoco di Cuneo

Continuano gli appuntamenti del programma di IllumiNatale a Cuneo. Domani, la Vigilia saranno protagonisti ancora una volta i bambini.

In piazza Europa nel pomeriggio dalle 15 alle 17 il Babbo Natale dell'associazione nazionale dei vigili del fuoco di Cuneo porterà i piccoli esploratori e curiosi a spasso sul carrellino di Pompieropoli. Due volontari saranno a disposizione dei bambini insieme a cinque vigili del fuoco che li accompagneranno sul camion della partenza del Comando provinciale di Cuneo.



Sarà, quindi, possibile visitare il mezzo dei pompieri e scoprire i segreti degli eroi in rosso della Granda.



In omaggio per tutti i bimbi ci saranno i palloncini dei vigili del fuoco con Grisù.