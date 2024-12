Biliardo: grande successo per il Trofeo La Bocciofila Albese"

Si è conclusa con grande successo la manifestazione Trofeo La Bocciofila Albese, svoltasi dal 16 al 22 dicembre presso la sede della storica associazione sportiva albese.

L’evento ha visto la partecipazione di ben 192 atleti provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta e Marche, consolidando il prestigio della competizione a livello interregionale.

La vittoria finale è andata a Giuseppe Maio (TO - Borgonuovo A.S.D.), che ha dimostrato tecnica e determinazione, conquistando il gradino più alto del podio. Giuseppe Speranza (VC - Club 84) si è classificato al secondo posto, mentre il terzo posto ex aequo è stato condiviso da Andrea Priore (CN - A.S.D. Autonomi) e Kristian Castorina (TO - Master Pool Club A.S.D.).

L’evento, trasmesso sui principali canali federali, ha riscosso un’ampia visibilità, superando le 5000 visualizzazioni e confermando il crescente interesse verso lo sport del biliardo.

Un ringraziamento speciale va a tutti gli atleti, al corpo arbitrale, agli organizzatori coordinati dal vice presidente regionale vicario e ai volontari che hanno reso possibile questa straordinaria esperienza. La Bocciofila Albese si conferma un punto di riferimento per lo sport del biliardo, con un’organizzazione impeccabile e un’accoglienza calorosa per tutti i partecipanti. Con la conclusione del Trofeo 2024, la Bocciofila Albese rinnova il proprio impegno nel promuovere lo sport e i suoi valori, in attesa di nuovi e appassionanti appuntamenti nel prossimo futuro