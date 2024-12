“Sospesi tra uomo e ambiente”: microfestival in alta valle Varaita

A Bellino, in alta valle Varaita, viene proposto, negli ultimi giorni dell’anno, un interessante micro festival dal titolo “Sospesi tra uomo e ambiente”, da venerdì 27 a sabato 28 dicembre.

Questo il calendario nel dettaglio.

Venerdì 27 - domenica 29 dicembre – L’Enventour – Celle di Bellino – Mostra fotografica - “Go East, where the skies are blue. Il turismo di comunità in Kirghizistan come laboratorio di democrazia” reportage fotografico di Emiliano Negrini. Presentato dall’autore venerdì 27 dicembre durante l’apericena.

Venerdì 27 dicembre ore 16 – Auditorium museo Celle di Bellino - Proiezione di “People of the cypress”, regia di Giacomo Agnetti, 2020, un documentario che racconta di come un team di biologi si immerga nell’antica “cultura del legno” patagonica e tenti di capire quale sarà il futuro di queste foreste. Proiezione introdotta del regista.

Venerdì 27 dicembre ore 18 – Sala conferenze – Celle di Bellino – Talk – Uomo e ambiente: un difficile equilibrio tra sfruttamento e conservazione. Intervengono: -Cinzia “Fanny” Dutto, scrittrice per passione, montanara nel cuore; autrice tra gli altri di Echi dalle Terre Alte e Montagne da vivere, libri in cui vengono raccontate storie di chi in montagna vive, lavora, è tornato o non si è mai allontanato; -Maria Molinari, antropologa dell’Università di Torino, studiosa dei nuovi e spesso invisibili abitatori delle terre alte appenniniche; -Maurilio Paseri, referente tecnico della Riserva della Biosfera transfrontaliera MaB UNESCO del Monviso con alcuni eco-attori della Riserva; - Marco Bonavia, dottore forestale che collabora allo Sportello Forestale dell’Unione Montana Valle Varaita, un punto di riferimento territoriale per le politiche di gestione della “risorsa bosco” in Valle Varaita; - Enrico Testa, fotografo naturalista che da anni percorre gli angoli più caratteristici e panoramici della valle Varaita, presentandoli sui canali social con il nickname @valle_varaita_photo; - Arianna Di Paolo, referente del costituendo Consorzio Turistico Valle Varaita. Modera Giulia Guardavilla, presidentessa Ass. Terreoltre.

Venerdì 27 dicembre ore 19.30 – L’Enventour – Celle di Bellino – Apericena - A cura di Monica Gazzera e Ennio Belzuino.

Sabato 28 dicembre ore 16 – Rifugio Alevé, Pontechianale – Presentazione di “Una parete tutta per sé. Le prime alpiniste: sette storie vere”. Linda Cottino presenta il suo ultimo libro “Una parete tutta per sé. Le prime alpiniste: sette storie vere” pubblicato da Bottega Errante Edizioni. Evento in collaborazione con la rassegna Alevè libre, dell’omonima associazione culturale.

Sabato 28 dicembre ore 17.30 – Rifugio Alevé, Pontechianale –Proiezione di “Bergfarth”, regia di Dominique Margot, 2023, un documentario che racconta come la montagna, dopo anni di turismo di massa, stia vivendo un lento cambiamento e come sia il momento di cercarne l’essenza e profonda.