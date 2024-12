Volley A2/F: Natale di lavoro per il Puma! La Bam Mondovì in viaggio verso Lecco per una sfida cruciale contro la Picco

Natale di fatiche sul campo e ore di viaggio trascorse in pullman. E' questo il programma del Puma per questo 25 dicembre. Come da tradizione, che rivedere non sarebbe poi così sbagliato, il campionato di A2 tornerà in campo nel giorno di Santo Stefano per la 4^ giornata di ritorno della regular season. Un calendario che riserva per la Bam Mondovì una sfida delicata e fondamentale per la lotta salvezza, in casa della Orocash Picco Lecco.

La formazione lombarda è reduce da sei sconfitte consecutive. Due mesi e mezzo senza vittorie e un solo punto conquistato nel 2-3 casalingo con avversario il Costa Volpino. Un trend negativo al quale ha certamente contribuito la parziale indisponibilità della punta di diamante Linda Mangani, fermata per un problema muscolare, ma rientrata in campo già da un paio di settimane.

Classifiche alla mano, la partita di domani rappresenta un autentico crocevia per il Puma, ma anche per la formazione di coach Gianfranco Milano. Il Lecco, infatti, con i suoi 10 punti, rappresenta una sorta di "limbo" tra la zona salvezza e la zona retrocessione. Si tratta, pertanto, di un match i cui punti in palio hanno un peso specifico così alto da essere considerati dal doppio valore. All'andata la contesa si è chiusa con un netto 0-3, nonostante i primi due set siano stati particolarmente combattuti e chiusi ai vantaggi.

Per il Puma, inoltre, c'è un tabù da sfatare, quello della conquista di punti in trasferta. Nelle sei precedenti apparizioni lontane dal PalaManera, per la Bam sono giunte altrettante sconfitte senza mai racimolare un punto. Un andamento che mai come ora è necessario invertire. Le pumine hanno trascorso la mattinata lavorando al PalaManera e nel primo pomeriggio sono partite per il ritiro di Lecco.

La vittoria ottenuta contro il Casalmaggiore ha rappresentato una boccata d'ossigeno per squadra e tifosi. Ora, però, occorre restare sul pezzo e dimostrare che l'ultima prestazione non è una piccola parentesi, ma l'avvio di un nuovo ciclo, che magari potrà diventare più costante con l'arrivo di qualche auspicato rinforzo. Insomma, non deve ripetersi l'errore commesso dopo la gara contro Imola. I rilassamenti, se di rilassamenti parliamo, non sono più concessi e come dice coach Basso, d'ora in avanti ogni partita va affrontata come fosse una finale.

La grande ex dell'incontro sarà capitan Lancini, lecchese anche d'origine. Arbitri dell'incontro saranno Michele Marconi (Pavia) e Giulio Cervellati (Bologna). Come di consueto, sarà possibile seguire il match in diretta streaming gratuita, collegandosi al sito internet VBTV. Al Palazzetto "Al Bione" di Lecco il fischio d'inizio è fissato per domani, 26 dicembre, alle ore 17. Non resta che augurare a tutti voi i migliori auguri di un sereno Natale.