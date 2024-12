Cordoglio per la morte di Costanzo Cucchietti, ex Direttore delle scuole elementari di Busca

Saranno celebrati domani pomeriggio, venerdì 27 dicembre, alle ore 14:30 nella chiesa parrocchiale di Stroppo i funerali dell’ex Direttore delle scuole elementari di Busca Costanzo Cucchietti. Originario della frazione San Martino di Stroppo, aveva 82 anni. Dapprima maestro di valle, ad Acceglio e Prazzo, è stato negli anni ‘60 tra i più giovani insegnanti di ruolo d’Italia. Successivamente, laureatosi, aveva vinto il concorso direttivo: i primi anni trascorsi a Sampeyre e l’incarico poi a Busca, dove all’età di 50 anni scelse di andare in pensione per stare accanto alla moglie malata. Presso l’istituto scolastico, pur non lavorando più da parecchi anni, era ancora oggi ricordato con profonda riconoscenza.



Di lui rimane quella grande umanità ed umiltà. La sua impronta caratteriale, ammirevole professionalità nonché il suo forte credere nell’importanza di una vera collaborazione tra persone, sono stati d’esempio per molti docenti. Tante le parole di stima: “Ho un ricordo bellissimo del direttore Cucchietti - racconta l’insegnante Claudia Ribero - ero a inizio carriera, nel lontano 1989, quando l'ho conosciuto. Posso dire che è stato come un papà, per la sua grande umanità, e che a livello professionale mi ha lasciato davvero tanto. Una persona meravigliosa, umile e gentile che ricorderò con profonda stima, insieme alla sua compianta moglie Marilena, con la quale ho lavorato per alcuni mesi”.



Ed infine, ma sempre per prima, la sua famiglia, il suo legame prezioso: il Direttore Cucchietti resterà nel cuore dei figli Danilo, Alberto e Luisa, con la nuora Sonia, il nipote Valentino ed i parenti tutti.