Moda e Sport in passerella: una serata esclusiva al Circolo della Stampa Sporting di Torino

Il Circolo della Stampa Sporting di Torino è stato il palcoscenico di una serata straordinaria dove moda e sport si sono fusi in un mix di eleganza e dinamicità.

Qui si allenano atleti di livello internazionale come Jannik Sinner, una delle stelle più luminose del tennis italiano. In vista delle ATP Finals in programma nel vicino Palasport Olimpico a partire dal novembre del 2021, il Campo Stadio – destinato a ospitare gli allenamenti degli otto migliori tennisti al mondo della stagione – ha giocato un ruolo cruciale nella preparazione di questo evento di rilievo mondiale.

La serata è stata arricchita da una sfilata che ha messo in risalto i migliori brand di abbigliamento per sci, snowboard, lifestyle, fitness, tennis e golf. Tra i marchi protagonisti spiccano nomi di prestigio come:

High Society Sports

Colmar

Rossignol

Goldbergh

Helly Hansen

Kappa

Emporio Armani

Chervò

Bogner

Sportalm

Adidas

Ogni capo indossato appartiene ai nuovissimi modelli della stagione Fall-Winter 2025, rendendo l’evento un’esclusiva assoluta per chi desidera il meglio dell’attuale stagione.

Stile e performance si sono incontrati per soddisfare le esigenze degli sportivi più esigenti e degli amanti della moda.

L’evento è stato organizzato da Jolly Sport, Bottero Ski, e Viglietti Sport, che hanno lavorato insieme per creare un evento memorabile.

Come partner ufficiale, il Campari Lounge ha aggiunto un tocco di eleganza e convivialità alla serata.

Oltre alla moda, l’evento ha visto la partecipazione degli straordinari ballerini dello Studio 21 Torino, che hanno regalato performance mozzafiato.

La regia è stata curata con maestria da Studio 2 Fashion Events, sotto la direzione di Brune Cirederf, per garantire uno spettacolo impeccabile.

Un grande grazie va ai modelli, ai ballerini e a tutto lo Staff che ha reso possibile questa serata .

Un riconoscimento particolare è riservato a Loris Roselli, che ha catturato ogni emozione attraverso i suoi scatti.

Photo credits: Loris Roselli lorisroselliphoto