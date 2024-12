L’Asl Cn1 ricerca immobile a Mondovì per collocarvi il Servizio Dipendenze Patologiche

L’Azienda Sanitaria Locale CN1 ricerca un immobile in locazione nella città di Mondovì al fine di ospitare il Servizio Dipendenze Patologiche (Ser.D) per una superficie utile complessiva di circa 120/130 metri quadrati, immediatamente disponibile al momento dell’affidamento, per la durata di minimo 4 anni rinnovabile.

L’Asl CN1 valuterà le eventuali modifiche necessarie a rendere i locali idonei all’utilizzo da parte della stessa Azienda prima dell’inizio dell’occupazione, con spese a carico del locatore in toto o in parte. Le proposte pervenute saranno vagliate dall’Asl, a suo insindacabile giudizio, sia in ordine alla rispondenza delle esigenze aziendali, che alla proposta economica.

Gli interessati sono invitati a far pervenire all’ASL CN1 presso la sede del Servizio Patrimonio, sita in Savigliano – via Ospedali n. 5 presso il Presidio Ospedaliero di Savigliano – BLOCCO H - 1° piano - la propria proposta scritta in busta chiusa controfirmata sui lembi, con l’esplicita dicitura sul frontespizio “Offerta ricerca immobile per Servizio Dipendenze Patologiche (Ser.D)” entro e non oltre il 20/01/2025 alle ore 12,00.

La suddetta proposta dovrà contenere l’indicazione delle specifiche tecniche, corredate da disegni, planimetrie e dettaglio degli impianti nonché l’indicazione delle suddette caratteristiche generali, il costo mensile della locazione a metro quadro, nonché la garanzia dell’eventuale possibilità di adattamento alle esigenze funzionali dell’A.S.L. CN1. Il costo mensile a mq della locazione non dovrà eccedere i valori unitari per la corrispondente tipologia di immobile, o assimilabile, espressi nelle quotazioni pubblicate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per la zona di riferimento.

L’avviso è pubblicato sul sito Asl CN1: https://www.aslcn1.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/beni-immobili.