A Pasquetta dal Cuneese a Montecarlo per il grande tennis: viaggio di gruppo al Rolex Monte-Carlo Masters

Il grande tennis internazionale torna protagonista nel Principato di Monaco e anche la provincia di Cuneo potrà viverlo da vicino. Lunedì 6 aprile 2026, il giorno di Pasqutta, è infatti in programma un viaggio di gruppo dedicato in particolare a chi vuole assistere al Rolex Monte-Carlo Masters, uno dei tornei più prestigiosi del circuito ATP, o a chi vuol semplicemente trascorrere una giornata di visite e relax in una delle località più glamour del mondo, organizzato da Exploramondo.

Il Rolex Monte-Carlo Masters, tappa storica dei Masters 1000, si disputa sui campi in terra rossa del suggestivo Monte-Carlo Country Club, affacciato sul Mar Mediterraneo. Un appuntamento che ogni anno richiama i migliori tennisti del mondo e migliaia di appassionati, offrendo uno spettacolo sportivo di altissimo livello in una cornice unica.

L’iniziativa prevede la partenza in bus Gran Turismo anche da diverse località della provincia di Cuneo, tra cui Alba, Bra, Fossano, Mondovì e Ceva, consentendo agli appassionati del territorio di raggiungere comodamente Montecarlo senza pensieri organizzativi.

L’arrivo nel Principato è previsto in mattinata, con successivo trasferimento tramite navette ufficiali al Monte-Carlo Country Club. La giornata sarà interamente dedicata al torneo: i partecipanti avranno accesso al Campo Centrale, potendo assistere ai match in programma e respirare l’atmosfera esclusiva di uno degli eventi più iconici del tennis mondiale. Per chi scegliesse la formula del solo viaggio la giornata sarà dedicata a visite a carattere personale, shopping e relax.

Nel tardo pomeriggio è previsto il ritrovo per il rientro, con partenza intorno alle 18.30 e arrivo nelle località di origine in serata.

Un’occasione pensata non solo per gli appassionati di tennis, ma anche per chi desidera vivere una giornata diversa, tra sport, eleganza e panorama internazionale, con la comodità di un’organizzazione strutturata e con partenza dal territorio cuneese.

Partenze: Alba, Bra, Fossano, Savigliano, Mondovì, Ceva e altre località su richiesta

Quota di partecipazione:

· Viaggio + biglietto torneo (Campo Centrale - Settore F): € 120

· Solo viaggio in bus: € 56

La quota comprende:

· Trasporto in bus Gran Turismo

· Biglietto d’ingresso al torneo (per la formula completa)

· Accompagnatore d’agenzia

· Assicurazione medico-bagaglio

INFO E PRENOTAZIONI

· Fashion Travel

- Fossano (Via Mazzini, 6) - 0172 60484

- Bra (Via Alba, 6) -b0172 423127

- Alba (Via Cuneo, 7) - 0173 361701

· Bonino Travel - Cavallermaggiore (Via Roma, 91/A) - 391 7198761

· Ferraz Viaggi - Busca (Corso Papa Giovanni XXIII, 10) - 0171 946243

· Godot Viaggi - Saluzzo (Via Silvio Pellico, 17) - 0175 47258

· Manu Ciao Viaggi - Centallo (Via Piave, 20/C) - 0171 212100

· Maratona Viaggi

- Alba (Corso Bra, 52) - 0172 370533

- Savigliano (Via Cernaia, 4) - 0172 370533

- Cuneo (Via Bra, 1) - 0172 370533

· Turviaggi (Francesca Turina) – Paesana (Via Roma, 45) -347 8095311

· Saili Viaggi - Carmagnola (Via Fratelli Vercelli, 22) - 011 3054649