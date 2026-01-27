A Demonte i "Tavoli della Cultura"

Giovedì 29 gennaio Demonte ospita una nuova edizione dei Tavoli della Cultura, l’incontro annuale dedicato al dialogo, al coordinamento e alla progettazione condivisa tra diverse realtà culturali.

I Tavoli della Cultura nascono cinque anni fa all’interno di un progetto sviluppato con il supporto della Compagnia di San Paolo, con l’obiettivo di rafforzare il lavoro di rete tra enti, associazioni e operatori culturali e di promuovere una visione condivisa dello sviluppo territoriale. Anche dopo la conclusione del progetto originario, è rimasta viva e sentita la volontà di mantenere questo appuntamento come uno spazio stabile di confronto, capace di mettere in relazione esperienze, competenze e visioni diverse.

L’iniziativa coinvolge associazioni culturali, Pro Loco, musei, uffici turistici e operatori locali, chiamati a incontrarsi non solo per presentare le proprie attività, ma soprattutto per conoscersi, dialogare e costruire insieme un calendario coordinato di iniziative, evitando sovrapposizioni e valorizzando le specificità di ciascun territorio.

Il nuovo incontro in programma rappresenta un momento particolarmente significativo: sarà infatti l’occasione per presentare i nuovi Animatori Territoriali, figure chiave nel facilitare il dialogo tra le realtà locali e nel sostenere processi di collaborazione e progettazione condivisa. A loro si affiancheranno le voci di chi quotidianamente comunica, anima e rende vivo il territorio, contribuendo alla sua attrattività culturale e turistica.

Nel corso dell'appuntamento verranno inoltre raccontate alcune importanti esperienze, come le Scalate Leggendarie e il Terres Monviso Outdoor Festival, esempi concreti di come la cultura, lo sport e il paesaggio possano dialogare e generare valore, partecipazione e nuove opportunità per le comunità locali sarà l’occasione anche per iniziare a co-progettare iniziative legate al progetto Terres Monviso + Attra(c)tive del Piter + terres Monviso.

I Tavoli della Cultura non sono solo un momento di restituzione, ma soprattutto uno spazio aperto alla nascita di nuove idee e collaborazioni. Il confronto diretto tra operatori consente di individuare sinergie, immaginare progetti comuni e rafforzare il senso di appartenenza a un territorio che, pur nella sua varietà, condivide obiettivi e sfide comuni.

Attraverso questo appuntamento sì conferma la volontà di investire nella cultura come motore di sviluppo, coesione sociale e valorizzazione delle identità locali, promuovendo un approccio partecipato e collaborativo alla costruzione delle politiche culturali.

Ordine del giorno

Saluti

Presentazione ANIMATORI TERRITORIALI TERRES MONVISO

Presentazione Terres Monviso Outdoor Festival

Residenze d’artista - Wood Viso & Attra(c)tive