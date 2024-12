Mondovì, al Circolo delle Idee torna il volo virtuale in mongolfiera

Ritorna anche quest’anno in occasione del trentacinquesimo Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania, il “Mondovirtual - Balloon Flight”, l’iniziativa promossa dal Circolo delle Idee di Mondovì che consentirà a cittadini e turisti di provare l’esperienza virtuale del volo in mongolfiera. Attraverso gli appositi visori, infatti, grandi e piccoli potranno sorvolare la città di Mondovì grazie alle riprese realizzate nei mesi scorsi con una telecamera a 360°. Un simbolico dialogo tra la realtà digitale e il volo effettivo che sarà a disposizione di tutti i visitatori nelle giornate di sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in corso Statuto (di fronte alla pasticceria Comino).

"Dopo il successo del 2024, abbiamo voluto riproporre anche quest’anno l’esperienza virtuale di un volo in mongolfiera sulla nostra città - il commento della presidente del Circolo delle Idee di Mondovì, Beatrice Perrone. - Due gli obiettivi principali del progetto: promuovere turisticamente l’intero territorio monregalese e avvicinare i singoli fruitori al volo in mongolfiera attraverso uno strumento immediato, inclusivo e accessibile a tutti. Come già avvenuto per la scorsa edizione, inoltre, per il “Mondovirtual - Balloon Flight” non sarà necessaria alcuna prenotazione. Grazie come sempre all’Amministrazione comunale per il supporto e, soprattutto, all’intero Aeroclub Mongolfiere di Mondovì e al suo presidente, Giorgio Bogliaccino, per la consueta disponibilità".

"Grazie al Circolo delle Idee che ha deciso di organizzare anche per quest’edizione del Raduno l’esperienza virtuale del volo in mongolfiera - ha aggiunto l’assessore alle Politiche giovanili Alessandro Terreno. - In un anno come questo, dove abbiamo voluto promuovere il protagonismo delle nuove generazioni attraverso eventi come Movì o progetti come CU.BE., la proposta del “Mondovirtual - Balloon Flight” testimonia la creatività dei giovani e la loro determinazione nel valorizzare il territorio monregalese".