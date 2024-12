Successo a Montaldo MOndovì per il pomeriggio dedicato ai lettori "da zero a cinque anni"

Grande interesse ha suscitato il pomeriggio di letture animato da Elena Griseri, attrice nel progetto della rete di Biblioteche del Monregalese.

Il Comune di Montaldo Mondovì, dopo aver aderito per anni al progetto 'Nati per leggere', ha voluto un pomeriggio tutto per i bambini "Da zero a cinque anni" con fiabe sonore animate dal suono di sacchetti, pennarelli e oggetti vari, uniti a comporre una colonna sonora che ha accompagnato la lettura di Elena.

Accompagnati dalle mamme e dai fratellini più grandi hanno poi animato loro stessi i racconti. Per i compagni più grandicelli,in pausa per le vacanze natalizie, l'appuntamento è il10 gennaio con un altro momento di avvicinamento e amore per la lettura.