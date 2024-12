Problema tecnico a Santa Vittoria d'Alba: linea ferma sulla Alba-Ciriè

In una giornata già di passione per chi tenta di viaggiare in treno, con il sistema di acquisto dei biglietti online in tilt , i pendolari della linea Alba-Cirié hanno trovato anche una sorpresa in più della quale avrebbero fatto volentieri a meno: il treno Fm4 26433 delle 11.07 è stato inaspettatamente cancellato.

Il motivo sembrerebbe essere un problema tecnico a un blocco a Santa Vittoria d’Alba, che non ha permesso al convoglio precedente di andare oltre Bra e di raggiungere Alba.

i tecnici sono al lavoro risolvere la situazione, ma anche il convoglio delle 12.07 da Alba è a rischio.

La linea Alba-Cirié è stata giudicata da Legambiente attraverso Pendolaria 2025 tra le peggiori tratte in Italia per ritardi, disservizi e tipo di convogli.