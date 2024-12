A Dronero si è riflettuto su passato e futuro con due momenti importanti dedicati ad anziani e diciottenni

“Dronero sono i cittadini, una comunità che ogni giorno ci spinge a fare del nostro meglio come amministrazione comunale. Perché Dronero è il presente ed il futuro di tutti noi.”



Due importanti momenti sono avvenuti questa settimana presso il Comune di Dronero. Lunedì mattina, 23 dicembre, insieme al comandante della polizia municipale Oreste Uberto, il sindaco Mauro Astesano ha ricevuto i nonni vigile, volontari che mettono a disposizione il loro tempo per la comunità, in particolare per gli studenti delle scuole, permettendo a quest’ultimi di percorrere gli attraversamenti pedonali in sicurezza. I nonni vigile sono un valore aggiunto per tutti - dice il sindaco Astesano - ed era doveroso fare loro un sentito ringraziamento per l’impegno ed il servizio che offrono.” Ad essere presenti lunedì mattina anche il vicesindaco Mauro Arnaudo e gli assessori Carlo Giordano e Maria Grazia Gerbaudo.



Venerdì pomeriggio, 27 dicembre, è avvenuta invece la consegna della Costituzione ai diciottenni da parte del sindaco. “Ai ragazzi abbiamo spiegato da dove è arrivata, l’importante significato che ha per essere cittadini responsabili - dice il primo cittadino - È necessario un coinvolgimento attivo da parte dei giovani all’interno della vita della comunità: sono loro, più di tutto, il nostro futuro”. Hanno tenuto ad essere presenti all’importante consegna anche il vicesindaco Arnaudo e l’assessore Giordano.



Una parola accomuna così i due momenti vissuti questa settimana in Comune ed è “responsabilità”, l’importanza del suo valore.