Cordoglio nella diocesi di Saluzzo per la morte di don Marco Luciano

È mancato a Torino don Marco Luciano, 87 anni, originario di Dronero.

Lo si apprende da una nota stampa diffusa dalla Diocesi di Torino dove il sacerdote, originario del capoluogo della valle Maira, ha svolto per molti anni il suo ministero sacerdotale.

Don Luciano è deceduto ieri mattina, sabato 28 dicembre, presso la Casa del Clero “San Pio X” a Torino, dov’era ospite.

Don Marco era nato a Dronero il 5 agosto 1937 ed era stato ordinato sacerdote il 23 giugno 1960 nella diocesi di Saluzzo, dove aveva svolto per alcuni anni il suo ministero sacerdotale in alcune parrocchie e come insegnante di religione al liceo classico Bodoni.

Trasferitosi a Torino, aveva anche qui insegnato religione per diversi anni alle scuole superiori (1977-1993) e dal 1988 al 1993 fu collaboratore parrocchiale a San Giacomo Apostolo a Beinasco.

Divenne quindi parroco a San Francesco d’Assisi in Grugliasco, dove svolse servizio per diciannove anni (1993-2012).

In quegli stessi anni, tra il 2000 e il 2012, fu dapprima vicario zonale e poi moderatore dell’Up 46-Grugliasco e membro del Consiglio Presbiterale diocesano. Terminato l’incarico di parroco per raggiunti limiti di età, nel 2012 e fino al 2021 fu collaboratore parrocchiale a San Giovanni Battista in Orbassano. Dal 2021 risiedeva presso la Casa del Clero a Torino.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa del Clero San Pio X (corso Benedetto Croce 20) a Torino col seguente orario; domenica 29 dicembre dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18, lunedì 30 dicembre dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Il Rosario sempre presso la Casa del Clero: lunedì 30 dicembre alle ore 16.

I funerali si svolgeranno presso la parrocchia San Giovanni Maria Vianney in Torino (corso Benedetto Croce 24): martedì 31 dicembre alle ore 10; presiederà la funzione religiosa il vescovo ausiliare mons. Guido Fiandino.

Dopo il rito funebre la salma verrà traslata a Dronero per la sepoltura.