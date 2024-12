Calcio: Monregale e Cuneo in campo sabato 4 gennaio per il 1° "Trofeo dell'Epifania"

Cuneo e Monregale vogliono mantenere caldi i motori in vista della ripresa dei rispettivi campionati e sono pronti a sfidarsi in una avvincente amichevole. Ecco, dunque, che i biancorossi di mister Enrico Fantini, ex tecnico della Virtus Mondovì, sabato 4 gennaio, alle ore 14,30, scenderanno sul manto erboso del Gasco di Mondovì per affrontare i padroni di casa della Monregale nella la 1^ edizione del "Torneo dell'Epifania". Evento che coinciderà con l'avvio della tre giorni del Raduno internazionale delle mongolfiere dell'Epifania.

Per il Cuneo, impegnata nel Campionato d'Eccellenza Piemontese gir. B, il 2024 si è chiuso con una importantissima vittoria per 4-1, ottenuta ai danni della capolista Giovanile Centallo. Alla ripresa, fissata per il 12 gennaio, gli uomini di Fantini saranno impegnati in un altro match fondamentale, quello in casa dell'altra capolista del girone, la Valenzana Mado.

Anche la Monregale di mister Magliano ha chiuso gli impegni del 2024 anticipando di fatto i botti di fine anno. Comino e compagni, infatti, nell'ultima giornata di andata hanno superato in casa il Boves con un rotondo 4-1. Grazie a questo successo, la Monregale ha riconquistato la vetta del girone C di Promozione e alla ripresa del Campionato, anche in questo caso fissata per il 12 gennaio, i galletti ospiteranno il Narzole con l'intento di consolidare il primato, che oggi viene condiviso con l'Atletico Racconigi.

Il Torneo dell'Epifania, dunque, è l'occasione ideale per vedere all'opera due club in salute e che vogliono farsi trovare pronte al ritorno in campo dopo la pausa. Da segnalare che, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore. Il costo del tagliando d'ingresso è di 5 euro.