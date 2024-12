Borgo San Dalmazzo, riconoscimento a Renata Poetto per i suoi 55 anni di attività commerciale

Lunedì 23 dicembre, la sindaca di Borgo San Dalmazzo, Roberta Robbione, e l'assessora Michela Galvagno, hanno fatto visita alla borgarina Renata Poetto, da 55 anni impegnata dietro al banco dell'alimentari di via Marconi.



«Quando ho realizzato che questo era l'anno dei 55 anni di attività – spiega la signora Renata - mi sono meravigliata, perché è come se ne fossero passati pochi. La voglia di stare in mezzo alla gente non è cambiata, i clienti mi salutano sempre con grande affetto, ed è tutto ricambiato perché è grazie a loro che la mia attività è così longeva. Un pensiero va a mio marito che ha iniziato insieme a me questa avventura. Il mio grazie più grande va a mia figlia Lorena, senza di lei non sarei riuscita a realizzare tutto questo. Un grazie anche ad Elisabetta, la commessa che ci affianca da qualche anno».



Continua Renata Poetto.



«Un ultimo ringraziamento, ma non meno importante, alla nostra Sindaca Roberta Robbione e all'assessore Michela Galvagno, che mi hanno fatto una sorpresa che mi ha lasciato senza parole, un attestato che riconosce i miei 55 anni di attività, consegnato proprio il giorno del mio compleanno, grazie di cuore».