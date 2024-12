Botti a Capodanno, niente ordinanza a Saluzzo ma il Comune invita i residenti a non usarli

Molte le domande in merito ai botti di Capodanno a cui l’amministrazione di Saluzzo risponde sulla pagina Facebook ufficiale dell'ente. Non è stata emanata dal Comune un'ordinanza vera e propria ma è stato semplicemente diramato un caloroso invito a non festeggiare con i petardi il passaggio al 2025.

"Per evitare rischi alla pubblica incolumità, alla sicurezza urbana, alla quiete di tutte le persone e tanti disagi agli animali domestici - dice il testo - per scongiurare pericoli di incendi, l'Amministrazione comunale del sindaco Franco Demaria invita tutti a non usare fuochi d'artificio, petardi, materiale pirotecnico ed esplodente. Ogni anno bambini e persone fragili subiscono le pericolose conseguenze dell'uso di botti, petardi e fuochi d'artificio. Molti animali domestici, spaventati, scappano e rischiano di essere investiti e di causare anche incidenti stradali. Rinunciamo ai botti e festeggiamo in modo responsabile il Capodanno. Rendiamo le festività un momento sereno e sicuro per tutta la comunità".