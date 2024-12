Capodanno, niente botti e petardi anche a Borgo San Dalmazzo

In vista dei festeggiamenti per il Capodanno anche a Borgo San Dalmazzo saranno vietati botti e petardi.



Il regolamento di Polizia Urbana di Borgo San Dalmazzo specifica:



- nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma (art. 65, accensione di polveri, liquidi infiammabili, falò, e fuochi artificiali);



- per ragioni di incolumità, sicurezza ed igiene pubblica e per garantire il benessere di persone ed animali su tutto il territorio comunale, negli spazi pubblici ed aperti al pubblico o di uso pubblico è altresì vietato l’uso e l’impiego, sotto qualsiasi forma, di petardi, bombolette spray schiumogene, fialette, e di qualunque altro oggetto o strumento che possa recare disturbo o molestia o pericolo di danno alle persone, animali e cose (art. 25, comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere).



Gli auguri di buon anno nuovo da parte dell'Amministrazione comunale si accompagnano, quindi, all'invito alla cittadinanza di festeggiare in modo responsabile verso il prossimo e l’ambiente con gesti di gioia e condivisione che rispettino tutti.