Pioggia di medaglie nella “Granda” al 55° Campionato Italiano di Ornitologia

Alla rinomata manifestazione erano presenti ben 12.679 amici alati tra canarini, indigeni, esotici e pappagalli, nati in ambiente domestico e provenienti da tutt’Italia, suddivisi nelle varie razze e facenti parte delle varie categorie a concorso inglobate nelle sezioni:

Canarini da canto (selezionati per le doti canore e gareggiano per la qualità del canto)

Canarini di colore (selezionati per il loro colore e disegno del piumaggio)

Canarini di forma e posizione (selezionati per le loro forme e posizioni)

Estrildidi, Fringillidi, Ibridi (raggruppa uccelli esotici e fringillidi)

Ondulati (conosciuti al grande pubblico come cocorite)

Psittacidi (raggruppa tutti i tipi di pappagalli)



Alla competizione hanno potuto prendere parte solo soggetti domestici tenuti e allevati da generazioni come animali domestici, muniti di anello di identificazione e provenienti da allevamento in cattività da tantissime generazioni tanto da presentare colorazioni, forme e posizioni selezionate dall’uomo.



L’Associazione Ornitologica Cuneese è rientrata a Cuneo con ben 29 medaglie conseguite

nelle varie categorie a concorso:

Canarini di Colore

Cappellino Ivo con 2 titoli italiani e 4 secondi posti;

Castagna Osvaldo con 1 titolo Italiano, 1 secondo ed 1 terzo posto

Verista Marco con 1 Titolo Italiano ed 1 terzo posto



Canarini di Forma e Posizione

Reinaudo Sergio con 1 titolo italiano ed 1 secondo posto

Ventre Vito (presidente dell’A.O.C.) con 1 titolo italiano ed 1 secondo posto

Fornero Franco con 1 titolo Italiano ed 1 terzo posto

Cirillo Mauro con 1 Titolo Italiano

Allasina Mauro con 1 secondo posto





Psittacidi

Maccario Paolo con 2 titoli italiani, 1 secondo ed 1 terzo posto

Pellegrino Gianfranco con 1 titolo italiano e 2 secondi posti

Martinengo Andreino con 1 Titolo Italiano

Allasia Alberto con 1 secondo posto

Maccario Mario con 1 secondo posto





Grazie all’impegno dei soci che, dopo tanti sacrifici durante l’anno, per garantire un eccellente benessere animale che consenta ai propri beniamini di essere in forma smagliante, accompagnato da grande perizia nella loro selezione di allevamento, Cuneo ha ben figurato anche in ambito ornitologico. L’Associazione Ornitologica Cuneese con sede in Fraz. Ronchi presso l’area M.I.A.C. raggruppa gli allevatori della Provincia ed è sempre pronta ad aiutare i propri iscritti nel loro percorso di allevamento. Per eventuali richieste d’informazioni aoc.cuneo@gmail.com.