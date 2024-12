Regalo di Natale dell’Unione Montana Valle Varaita al centro di aggregazione “La Gocciolina”

Fine anno ricco di speranza e denso di emozione per “La Gocciolina”, il progetto dedicato ai ragazzi disabili che abitano nei Comuni dell’Unione Montana Valle Varaita, avviato dall’Unione Montana Valle Varaita in collaborazione con la cooperativa “Il Ramo” nel 2021 e poi confluito nel Progetto “Varaita Insieme”. Durante la tradizionale festa di Natale, che quest’anno si è svolta per la prima volta nei nuovissimi spazi recuperati presso la sede dell’Unione Montana Valle Varaita a Frassino, sono arrivati a fare gli auguri agli ospiti e agli educatori professionali del centro di aggregazione Silvano Dovetta e Valter Borgna, rispettivamente presidente e assessore dell’Unione Montana Valle Varaita.

“Trascorrere qualche ora con gli amici della Gocciolina è sempre un’occasione di grande spessore e il regalo che mi hanno consegnato è il più emozionante e prezioso che ho ricevuto in queste festività natalizie – racconta il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita, Silvano Dovetta -. Questo centro è diventato uno dei progetti più importanti della nostra amministrazione e stiamo cercando le risorse per renderlo pienamente operativo per tutto il 2025. Parallelamente sono già iniziati i contatti con il direttore e il Consiglio di amministrazione del Consorzio Monviso Solidale per fare in modo che il centro si possa aggregare a pieno regime alla loro gestione”.

Al momento è in corso la predisposizione di una richiesta di variazione del progetto, che verrà inoltrata al Dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di poter finanziare “La Gocciolina” fino a tutto il 2025. Nel mentre proseguono le attività a favore dei ragazzi disabili ospiti del centro, distribuite su tre giorni diversi della settimana e comprensive anche – grazie alla collaborazione con la cooperativa “Insieme a voi” – di sedute individuali con l’innovativa terapia Snoezelen, che attraverso la stimolazione multisensoriale cerca di dare dei momenti di benessere, e di sessioni di musicoterapia, guidate dalla cooperativa “La Fabbrica dei Suoni”.

“Ringrazio l’Unione Montana Valle Varaita perché ha sempre creduto nel progetto e ci ha sempre sostenuto – commenta Luca Miglietti, presidente della cooperativa “Il Ramo” -. Il centro di aggregazione ‘La Gocciolina’ è la dimostrazione pratica di come la collaborazione tra pubblico e privato non può che portare dei benefici a tutta la collettività. Speriamo che come questo anche altri progetti utili vengano attivati sul territorio. È importante sfruttare momenti di festa come il Natale per ritrovarsi, fare il punto e ripartire con nuovo slancio”.

Il Progetto “Varaita Insieme” è finanziato dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito della Strategia Aree Interne – Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità, che ha rifinanziato ex art. 1, co.5 lett. E) D.L. 19/2024 gli interventi del bando NextGenerationEU dell’Unione Europea Missione n. 5, Componente 3, Linea di intervento 1.1.1. “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”.