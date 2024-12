Calcio a 5: prosegue a pieno ritmo il Torneo di Natale Città di Cuneo

Il 24° Torneo di Natale Città di Cuneo, organizzato dal Comitato Lega Calcio ACSI Cuneo, continua a pieno ritmo.

Le partite dei giovani calciatori delle categorie piccoli amici 2018 – primi calci 2017 – primi calci 2016 - pulcini 2015 -pulcini 2014 - esordienti 2013 - esordienti 2012 si stanno disputando presso il palazzetto Sportarea di Borgo San Giuseppe in Cuneo.

Con le partite in programma oggi si definisce il tabellone per le fasi finali nelle categoria Pulcini 2015 e Primi Calci 2017, con le squadre che accederanno ai quarti di finale e quelle che dovranno disputare i triangolari in programma domani mattina per le ripescate.

Nelle giornate del 2, 3 e 4 gennaio si definirà il tabellone delle fasi finali delle altre categorie.

Soddisfatti gli organizzatori per la partecipazione delle società sportive, a conferma che la manifestazione del periodo natalizio continua negli anni ad avere un grande interesse nel panorama calcistico provinciale del settore.

L’evento si concluderà con le finali del 5 gennaio della categoria Primi Calci 2017e del 6 gennaio di tutte le altre categorie.

Nella giornata conclusiva del 6 gennaio, al termine dell’ultima finale, prevista una partita esibizione tra JUVENTUS UNDER 7 (ANNO 2018) e RAPPRESENTATIVA DEL TORNEO UNDER 8 (ANNO 2017).

Tutti i risultati sono pubblicati giornalmente sul sito acsicuneo.com. Le foto del torneo sono pubblicate sul profilo Facebook Acsicuneo.