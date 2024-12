Al "De Amicis" di Cuneo tornano i Caffè Filosofici

Tornano anche quest'anno i “Caffè filosofici” al liceo “De Amicis” di Cuneo. L'appuntamento, giunto alla sua quarta edizione, propone un modello di riflessione condivisa piuttosto raro da trovare in quest'epoca. Da tempo, infatti, i mass media offrono due principali modalità comunicative: il dibattito, in cui una parte cerca di prevalere sull'altra in un mero esercizio di retorica, o la conferenza, in cui l'esperto espone un argomento a un pubblico per lo più passivo.

Il caffè filosofico, invece, riprende una tradizione della Parigi settecentesca, in cui era comune riunirsi nei salons e nei café per dissertare di argomenti di diversa natura: l'intellettuale suggeriva una tematica e la discussione era condivisa. Il fine non era il prevalere di una tesi sull'altra ma il giungere a conclusioni cui tutti avessero offerto il proprio contributo. In quest'ottica, dal 2021 le classi del Liceo “De Amicis” invitano la cittadinanza a unirsi per una riflessione stimolata dagli spunti preparati dai ragazzi e resa conviviale da tè e caffè offerti dagli stessi studenti.

Quest'anno si parte con la classe 5C del professor Antonio Ferrero che tratterà la tematica “La violenza: necessità antropologica o caratteristica culturale?” cui seguirà la 5D della professoressa Elisa Giuggia che discuterà su “Il valore del tempo”. Tutti gli appuntamenti si terranno nell'aula magna del liceo in corso Brunet 12 a Cuneo e sono gratuiti e aperti alla cittadinanza.

Il primo appuntamento, con la 5C, sarà giovedì 9 gennaio cui seguirà la 5D il 14 gennaio, entrambi dalle ore 17.