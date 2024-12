Calderoni (PD) risponde a Damiano: "Discuta di immigrazione con le destre che l'hanno sostenuto alle ultime elezioni"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del consigliere regionale PD Mauro Calderoni, ex sindaco di Saluzzo.



Ho letto con interesse e sorpresa le considerazioni sulle povertà dimenticate fatte nei giorni scorsi sul vostro giornale dal capogruppo della minoranza consigliare di Saluzzo, dottor Giovanni Damiano. Con interesse perché la tragica morte di due giovani uomini per le esalazioni di monossido di carbonio di una stufetta difettosa all’interno di un casolare abbandonato nelle Langhe non può lasciare indifferenti. È solo l’ultimo episodio di degrado ed abbandono a cui sono costrette le persone straniere a causa del tenace rifiuto di chi governa il nostro Paese di organizzare in maniera ordinata, efficiente e dignitosa i flussi migratori. Tutto viene lasciato al caso e nella migliore delle ipotesi al volontariato della parte più sensibile della società civile e delle amministrazioni locali. Nei casi peggiori interviene la malavita che, dopo aver lucrato su veri e propri viaggi della speranza, continua lo sfruttamento lavorativo dei migranti in affari leciti o illeciti.

Ecco, al di là della giusta, anzi doverosa, commozione di fronte a questi episodi di vera e propria disumanità, cercherei però di andare alla radice del problema: un problema di cui a Saluzzo ogni estate se ne vede una delle tante manifestazioni con molte persone in cerca di lavoro ma prive delle risorse per provvedere ad un alloggio decente.

Occorre dunque trovare la forza per uscire dalla narrazione tossica che da troppi anni ormai circonda la vicenda delle migrazioni e produrre quelle modifiche normative adeguate ad affrontare un fenomeno che non si fermerà da solo. Lo chiedono la crisi demografica del nostro Paese, la forte domanda di manodopera delle aziende italiane e gli inarrestabili flussi migratori di persone in fuga da guerre e miseria. Lo chiede soprattutto il rispetto per la dignità di tutte le persone.

Il dottor Damiano potrebbe proficuamente cominciare a discuterne con le destre che l’hanno sostenuto alle elezioni comunali e che purtroppo portano avanti un approccio di forte ostilità a meccanismi di accoglienza ed integrazione efficace delle persone straniere nelle nostre comunità.