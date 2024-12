Cuneo prosegue nel monitoraggio del verde pubblico: i controlli sulla stabilità degli alberi portano a nuovi abbattimenti

Prosegue l’attività di monitoraggio sul patrimonio verde della città di Cuneo. I controlli sulla stabilità degli alberi effettuati nelle scorse settimane hanno individuato criticità importanti in alcune zone del territorio comunale e, in questi giorni, si sta procedendo con l’abbattimento di alcune piante.

In particolare, gli operai sono impegnati in via Gobetti, in piazza II Reggimento Alpini e in un intervento più corposo nella zona della Bocciofila di via Ghedini. In quest’ultimo caso sono sette le piante interessate. Le squadre saranno anche impegnate in frazione San Rocco Castagnaretta, in particolare presso il parco della Castagna di via Gimmi Curreno.

Questo tipo di operazioni, come già comunicato in passato, sono conseguenti agli esiti dei controlli sulla stabilità degli alberi eseguiti da tecnici esperti ed abilitati che, in seguito a indagini fitostatiche, hanno rilevato problemi. Alcuni degli alberi individuati sono fortemente danneggiati o morti in piedi, altri hanno incognite di stabilità nonostante un aspetto apparentemente sano: molte malattie colpiscono la pianta internamente (fusto, radici o chioma), presentando carie o cavità con legno marcio o decadente.

“Il tragico fatto di cronaca avvenuto nei giorni scorsi a Roma, dove una donna ha perso la vita travolta da un albero, ricorda l’importanza di un monitoraggio costante, pur con l’amara consapevolezza che il rischio zero non esiste”, commenta l’assessore al Verde Pubblico, Gianfranco Demichelis.

All’attività appena indicata si affianca il lavoro di potatura. In questo caso il programma dei lavori individua tra le zone prioritarie corso Dante, la salita pedonale sopra l’area dell’ex Mercato delle Uve, il parco della Resistenza e via della Ripa a Spinetta. Altre frazioni saranno interessate dai lavori nelle prossime settimane, mentre sono già concluse le operazioni in corso Monviso, nel tratto da via Don Bosco a via Coppino.