Fossano, il 2024 del 32° Guastatori: tante attività fuori e dentro il territorio nazionale

Per i Guastatori dell’Esercito effettivi al 32° Reggimento, di stanza a Fossano, l’anno che sta per concludersi è stato contraddistinto da numerosi impegni operativi e addestrativi, in patria come all’estero.

Importante è stato in particolare l’impegno, in favore della pubblica sicurezza, al Comando del Raggruppamento Piemonte-Liguria nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”. Da maggio a novembre il Reggimento Guastatori della “Taurinense” ha difatti avuto sotto il proprio comando oltre 400 militari schierati nelle città di Torino, Vercelli, Genova e Ventimiglia a supporto delle Forze dell’Ordine, raggiungendo risultati operativi di rilievo con oltre 50.000 controlli effettuati a persone e veicoli che hanno portato all’arresto di oltre 50 soggetti e al sequestro di 33 armi e 4 kg di sostanze stupefacenti.

Inoltre non è mancata la partecipazione a numerose operazioni internazionali a supporto della pace e della sicurezza in delicati scenari quali Libano, Libia, Iraq e Kosovo.

Infine, nel corso del 2024 sono stati 311 gli ordigni bellici inesplosi bonificati dagli artificieri del 32° nelle tre regioni di competenza (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta). Un impegno quotidiano a salvaguardia della pubblica incolumità, contro la minaccia ancora attuale dei residuati bellici, che vede gli operatori del 32° in prima linea 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Grazie all’addestramento costante (oltre dieci le esercitazioni complesse a cui ha partecipato il Reggimento nel solo 2024) e alla disponibilità di tecnologie all’avanguardia, i Guastatori del 32° costituiscono una pedina specialistica fondamentale a supporto della collettività.