I colori del Soccorso Alpino di Cuneo illuminano la Torre Civica del capoluogo nell'augurio di un buon 2025 [VIDEO]

Si chiude oggi l’anno che ha permesso al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) di spegnere settanta candeline: un traguardo che testimonia decenni di impegno ininterrotto e straordinario al servizio della sicurezza delle persone e della salvaguardia della vita umana.

La sezione di Cuneo ha deciso di realizzare degli auguri speciali, per il passaggio al 2025, più in grande che mai anche per chi è abituato a operare quotidianamente in supporto a chi ha bisogno sulle nostre montagne e negli ambienti impervi: illuminando la Torre Civica di Cuneo con il proprio logo.

Anche la redazione di TargatoCn auguri agli operatori – del Soccorso Alpino e di tutte le forze di soccorso – un buon inizio 2025.