Il 31 dicembre di due anni fa la scomparsa di Benedetto XVI

Alle 9 e 34 del 31 dicembre 2022 moriva a 95 anni Joseph Ratzinger, papa Benedetto XVI. Per ricordarlo, una Messa in suffragio è stata celebrata nelle Grotte Vaticane. A presiederla il cardinale Kurt Koch.

Tutta l’esperienza umana e spirituale di Joseph Ratzinger, ha detto il prefetto del Dicastero per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, è stata caratterizzata da una “costante attenzione” alla “verità della Parola di Dio”.

In quel Logos il Papa emerito ha trovato il “Senso” dell’esistenza. Ma non in modo “astratto”, non in “pura teoria” - ha osservato il cardinale - ma una Parola che aveva un “volto concreto” e questo volto “ha un nome, si chiama Gesù di Nazareth, Emmanuele, ‘Dio con noi’, che “ci guarda e ci dona valore, un valore su cui si fonda la più alta dignità di noi uomini”.