Il bilancio del 2024 di Alba Cheer

Il giorno di fine anno è tradizionalmente tempo di bilanci e analisi dei dodici mesi appena trascorsi. Anche se nello sport sovente questo momento di verifica avviene al termine della stagione sportiva, che non sempre coincide con l'anno solare, divertiamoci a guardare insieme al 2024 di Alba Cheer.

Un rollercoaster mozzafiato a testa in giù, così ci piace descriverlo!

Gennaio è iniziato con il botto, con la prima edizione dello Youth development Camp alla Palestra Titans: oltre 100 atleti provenienti da 9 diverse società si sono dati appuntamento per lavorare insieme alla crescita e allo sviluppo del movimento.

A Febbraio sono giunte ospiti alcune atlete del team Rockets di Copenaghen, nell'ambito del progetto Erasmus+; team Titans impegnati nella preparazione delle prime competizioni e in trasferta allo Share the Cheer di Carpi con i gruppi non agonistici.

A Marzo doppio oro al German All Level di Amburgo, con i Little Titans e le Junior Titans, queste ultime capaci di staccare un punteggio stratosferico; sempre a Marzo, Titans Six protagonisti di uno splendido secondo posto alla Spring Cup di Copenaghen.

Aprile ha portato per la prima volta un coreografo internazionale alla Palestra Titans. Nello stesso periodo si è tenuto anche uno stage tecnico per il performance cheer e il club ha lavorato sulla formazione a 360° grazie all'incontro dei team giovanili con un nutrizionista.

Maggio il mese della concretezza: due primi posti al Summer All Level di Chemnitz, con le Junior Titans e gli Young Titans, questi ultimi a staccare il Summit bid; cinque titoli ai Nationals, con i Titans Six campioni per la quarta volta consecutiva e i primi due ori di sempre nel double poms di performance cheer; a fine mese l'incredibile terzo posto dei Little Titans agli Elite di Bottrop consacra un periodo da cardiopalma.

A Giugno Titans ancora in pedana con due secondi, un quinto e un quattordicesimo posto al Summer All Level di Amburgo, prima del gran finale con il nono score agli ICU Europeans di Oslo per i Titans Six.

Giusto il tempo di fiatare con qualche settimana di allenamenti che a fine Luglio i tryouts hanno proiettato verso la season 10.

In mezzo, un'estate tutta da godersi con l'international summer camp che ad Agosto ha visto concretizzarsi il progetto Erasmus+ Cheer Them Up! sviluppato con la partnership dei Rockets Cheerleaders di Copenaghen e la collaborazione tecnica di Cheer IQ.

A Settembre e Ottobre la nuova stagione sportiva ha proiettato i Titans in una dimensione ancora nuova: formazione internazionale per i coach, ospitate di team da ogni dove, l'organizzazione di un meeting per tecnici e l'assunzione di responsabilità nel lancio del programma team Italy cheerleading 2025.

Novembre è volato in un battito di ciglia, con il totale focus nella preparazione del Nordic All Level di Goteborg, dove gli Young Titans hanno conquistato un nuovo Summit bid, legittimando a tutti gli effetti il merito di prendervi parte la prossima primavera.

A Dicembre la seconda partecipatissima edizione dello Youth development Camp prima del gran finale in famiglia: il Christmas showcase ha finalmente raccolto quell'abbraccio caloroso delle persone che tutti i giorni vivono la Titans. Dopo un rollercoaster completamente a testa in giù, le esibizioni di fine anno sono state un'autentica festa, un'occasione per raccogliere le energie e strizzare l'occhio a quello che sarà il 2025...

Ringraziare, complimentarsi e applaudire: non è mai abbastanza e la lista è lunga almeno tanto quanto il racconto di questi dodici mesi mozzafiato. Atleti, tecnici, famigliari, dirigenti, partner di ogni genere: ciascuno ha un suo piccolo grande spazio di cui andare fiero.

Buon anno allora, che sia un altro anno da incorniciare!