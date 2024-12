Buon anno da AFP!

In occasione delle festività, AFP desidera porgere i più sentiti auguri a studenti, famiglie, docenti e a tutta la comunità locale. Questo periodo dell'anno rappresenta un momento speciale per riflettere sui valori che guidano la nostra missione educativa: inclusione, sostegno e collaborazione e sui nostri servizi alle aziende ed allo sviluppo del territorio.

AFP si impegna quotidianamente per offrire un ambiente formativo accogliente e inclusivo, dove ogni studente possa sviluppare appieno le proprie potenzialità. Attraverso una vasta gamma di corsi e servizi, ci rivolgiamo a giovani in obbligo formativo, persone in cerca di occupazione, lavoratori e apprendisti, ad aziende ed a Enti locali, promuovendo opportunità di crescita personale e professionale e progetti culturali, turistici e di sviluppo del nostro bel territorio.

La collaborazione con le famiglie, le istituzioni e le realtà della nostra comunità è fondamentale per costruire una rete solida di sostegno, capace di accompagnare gli studenti nel loro percorso educativo e di inserimento nel mondo del lavoro. Ci impegniamo costantemente in iniziative che testimoniano il nostro obiettivo nel fornire percorsi formativi personalizzati, mirati a favorire l'occupabilità e l'inclusione sociale, ma anche e sempre di più servizi per le amministrazioni locali e le associazioni presenti nell’area geografica in cui operiamo.

In questo spirito di condivisione e solidarietà, auguriamo a tutti un felice anno nuovo, con l'auspicio che il 2025 porti nuove opportunità di crescita e successo per ciascuno e per tutti.

Per maggiori informazioni: https://www.afpdronero.it