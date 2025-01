In foto il primo classificato al contest fotografico dell'Avis Bra

Il 2025 si apre nel segno del nuovo calendario dell'Avis Bra. La presentazione, avvenuta lo scorso 21 dicembre al Centro Polifunzionale G. Arpino di Bra, è stata anche l’occasione di illustrare il contest fotografico sul tema “È tempo di cambiare ARIA: Donare rende leggeri!”, che ha visto arrivare oltre 200 immagini da ogni angolo d’Italia in cui i partecipanti hanno raccontato, attraverso l’obiettivo, il legame tra il dono del sangue e un’aria di cambiamento, ispirando leggerezza e speranza.

La giuria di qualità, presieduta dal fotografo Tino Gerbaldo, ha stilato questo podio: primo premio a Johnny Stenta di Bra per la foto del mese di settembre, “Tutti i colori del cielo”, scattata a Bra; secondo premio a Fabrizio De Ros di Rondissone (Torino) per la foto del mese di giugno, “Aria tricolore”, scattata ad Arona (Novara); terzo premio a Inna Berezanskovya di Modena per la foto del mese di agosto, “Aria a colori”, scattata a Cervia (Ravenna).

La copertina è opera dell’artista Francesca Semeraro che anche quest’anno si è espressa sul tema con passione ed empatia. Buon 2025 a tutti!