Ex "braccio destro" della Azzan, Monica Rebora è il nuovo direttore sanitario dell'Asl CN1

Sono state ufficializzate in data odierna le nomine del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo che affiancheranno il dottor Giuseppe Guerra alla guida dell’Asl Cn1.



A ricoprire il ruolo di Direttore Sanitario d’Azienda sarà Monica Rebora, saviglianese di adozione, attualmente Direttore Sanitario d’Azienda dell’Asl To3 e precedentemente dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.

Rebora conosce bene la realtà dell’AslCn1 essendo stata a lungo dirigente medico presso la Direzione sanitaria dell’ospedale di Savigliano, con una parentesi nel triennio 2011-2014 da direttore sanitario dell'ospedale di Mondovì-Ceva e poi responsabile aziendale delle Infezioni Correlate all'Assistenza.

Dopo la laurea in Medicina con lode, la Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva sempre con lode e diversi corsi di perfezionamento in Programmazione Sanitaria, Epidemiologia e Infezioni Ospedaliere, Rebora ha conseguito la formazione manageriale per medici dirigenti presso la SDA Bocconi e il Master Universitario di secondo livello in Direzione Strategica delle aziende sanitarie all’Università degli studi di Torino nel 2017. Dal 1997 ha lavorato a Savigliano, partecipando dal 2001 a numerosi progetti di ricerca e studi epidemiologici in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, l'Istituto Spallanzani di Roma e dell'Istituto Superiore di Sanità in tema di prevenzione e controllo infezioni correlate all'assistenza. Successivamente la nomina a Direttore Sanitario d’Azienda all’Asl To3 e poi nel 2019 all’AO Santa Croce e Carle di Cuneo. In seguito ha ricoperto l’incarico prima di Direttore Santiario di Presidio a Pinerolo e coordinatore sanitario dell’area ospedaliera e successivamente Direttore Sanitario d’Azienda sempre all’Asl To3.

Sarà invece l’avvocato Diego Poggio a ricoprire l’incarico di Direttore Amministrativo dopo quello ricoperto nel medesimo ruolo all’AO Ordine Mauriziano di Torino.

Anche per Poggio un ritorno nell’Asl Cn1 dove ha svolto fin dal 2018 il ruolo di Direttore della Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri e Logistica.