Busca: mostra “Arte e Carità” all’Epifania tra cultura e gusto

Lo staff di Casa Francotto a Busca nell’ambito della mostra "Arte e carità. Dal patrimonio delle Confraternite ai capolavori moderni e contemporanei" propone un'iniziativa unica per il 6 gennaio, unendo arte, turismo ed enogastronomia.

Restano ancora disponibili gli ultimi posti per partecipare all'evento "Un biglietto, due eventi (anzi tre!)", in programma per il giorno dell'Epifania.

L'iniziativa prevede tre attività: una visita alla mostra in Casa Francotto, una visita a "Busca Sotterranea" e un aperitivo tematico in un ristorante locale.

Sono previsti due turni di visita: il primo alle 10 e il secondo alle 15.

La durata dell'evento è di circa due ore e il costo complessivo è di 10 euro.

“Abbiamo cercato – spiegano dallo staff di Casa Francotto – di promuovere arte, cultura e storia, abbinandole all'enogastronomia. Questa proposta sta riscuotendo successo e verrà probabilmente riproposta in futuro”.

Per partecipare all'iniziativa è necessario prenotarsi al numero 371-5420603.

L’evento espositivo di Casa Francotto comprende opere di artisti illustri, tra cui Antonio Allegri detto Correggio, Giovanni Bellini, Lucio Fontana, Pablo Picasso, Umberto Mastroianni, Emanuele Luzzati, Ugo Nespolo, e molti altri.

La mostra sarà aperta fino al 9 febbraio.

Biglietti: intero: 10 euro, ridotto: 6 euro (riservato a buschesi, enti convenzionati, insegnanti e studenti universitari) Gratuito: under 14 e possessori di Tessera Musei.

Biglietti: intero: 10 euro, ridotto: 6 euro (riservato a buschesi, enti convenzionati, insegnanti e studenti universitari) Gratuito: under 14 e possessori di Tessera Musei.

Aperture: venerdì: 15,30 – 18,30; sabato: 10 - 12 e 15,30 – 18,30; domenica: 10 - 12 e 14,30 – 18,30

La mostra sarà visitabile fino al 9 febbraio negli orari standard, con visite accompagnate.

L'evento è organizzato dal Comune di Busca - Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Ospedale Civile, ed è curato da Cinzia Tesio, Rino Tacchella, Dario Lorenzati e Bruno Raspini. Per ulteriori informazioni: info@casafrancotto.it.

Eventi collaterali Ecco gli appuntamenti speciali previsti per gennaio e febbraio:

Lunedì 6 gennaio

Mostra + Busca Sotterranea + Aperitivo: 10 euro (solo su prenotazione, posti limitati). Partenze: ore 10 e ore 15.

Domenica 12 gennaio

14,30: Busca Verticale con salita sulla Torre della Rossa.

15,30: Musica a Casa Francotto con "Vox Chartithas" (Angelo De Leonardis al canto e recitazione, Pierluigi Ostuni alla tiorba). Musiche e testi incentrati sul tema della carità. Interverranno i curatori Cinzia Tesio e Bruno Raspini con una narrazione iconografica.

Giovedì 16 gennaio - Progetto di invecchiamento attivo

Riservato principalmente ai residenti over 65 di Busca, Tarantasca, Rossana e Villar San Costanzo.

Visita alla mostra di Emanuele Luzzati "Tra fiaba e fantasia" a Palazzo Salmatoris, Cherasco.

Partenza da Casa Francotto e rientro previsto per le18.

Contributo spese: 5 euro a persona.

Domenica 19 gennaio

9,30: Escursione al Parco del Roccolo con accompagnatore turistico (durata 2 ore).

17: Workshop sulla carità.

Giovedì 6 febbraio - Progetto di invecchiamento attivo

Riservato principalmente ai residenti over 65 di Busca, Tarantasca, Rossana e Villar San Costanzo.

Visita alla mostra "Canaletto, Van Wittel, Bellotto: Il Gran Teatro delle Città" presso il Complesso monumentale San Francesco, Cuneo.

Rientro previsto per le 18.

Contributo spese: 5 euro a persona.

Domenica 26 gennaio

Alle 17: Workshop sulla carità, con focus sulle buone pratiche della Caritas diocesana.

Le visite abbinate alla mostra per i mesi di gennaio e febbraio sono in fase di organizzazione. Ulteriori dettagli saranno comunicati tramite il sito ufficiale e la newsletter.

Info: Sito casafrancotto.it, cel 371.5420603. Email: info@casafrancotto.it