Sci di fondo: in Val di Fiemme il finale del Tour de Ski, Carollo e Romano nella spedizione azzurra

Per la diciannovesima volta su altrettante edizioni, sarà la Val di Fiemme ad ospitare le tappe conclusive del Tour de Ski.

A poco più di un anno dalle prove nordiche dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, la vallata trentina si prepara ad accogliere la carovana del Tour per le tre tappe decisive: da venerdì 3 a domenica 5 gennaio andranno di scena a Lago di Tesero una sprint in classico, uno skiathlon e la consueta Final Climb verso l’Alpe Cermis, in tecnica libera.

La notizia di questo secondo giorno di riposo del Tour de Ski è l’abbandono da parte del norvegese Harald Amundsen, vincitore della terza e quarta tappa di Dobbiaco e terzo nella classifica generale: il mal di gola ha suggerito allo scandinavo di rinunciare ai tre appuntamenti fiemmesi per preservare il fisico.

Pienamente confermato invece il gruppo di 14 azzurri che ha completato la tappa pusterese: oltre a Federico Pellegrino, saranno in gara venerdì Elia Barp, Simone Daprà, Paolo Ventura, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Lorenzo Romano, Giacomo Gabrielli e Martin Coradazzi per il settore maschile, Caterina Ganz, Anna Comarella, Federica Cassol e Nicole Monsorno per il femminile.

A seguito dell’abbandono di Amundsen, la classifica generale maschile vede salire in terza posizione l’austriaco Mika Vermeulen che paga un ritardo di 1’23 da Johannes Klæbo, con lo svedese Edvin Anger secondo a 36″. Pellegrino e Barp si ritrovano pressochè appaiati al 18esimo e 19esimi posto, separati da un solo centesimo di secondo con poco più di 2 minuti di gap dal leader.

Ventunesima piazza nella graduatoria femminile invece per Caterina Ganz che paga 5’30 dalla norvegese Astrid Slind, capolista davanti alla connazionale Therese Johaug (+6″) e alla finlandese Kerttu Niskanen (+28″).

Come detto il trittico della Val di Fiemme si apre venerdì 3 gennaio con la sprint in classico: il turno di qualificazione è in programma a partire dalle 12:15, seguito dalle fasi finali alle 14:45. Sabato 4 gennaio sarà la volta dei due skiathlon: gara maschile alle 11 mentre le donne saranno chiamate in pista alle 12:25.

Domenica l’atto finale con la 10km dal Centro del fondo di Lago di Tesero verso il Doss dei Laresi, sull’Alpe Cermis: alle 14:15 lo start della sfida maschile, alle 15:30 la gara femminile che farà scendere il sipario sul Tour de Ski.