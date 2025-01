Langhe, Monferrato e Roero: “Puntiamo a un turismo esclusivo e rigenerante”

A dicembre il Consorzio Turistico Langhe Experience ha partecipato, insieme all’ATL Langhe Monferrato Roero, all’ILTM Cannes (International Luxury Travel Market), il più prestigioso appuntamento internazionale dedicato al turismo di lusso. Questo evento ha rappresentato un’occasione unica per promuovere le eccellenze del territorio e consolidarne il posizionamento come destinazione d’eccellenza per un turismo esclusivo e rigenerante.

Secondo gli esperti intervenuti durante l’Opening Forum inaugurale presso il Palais De Festival, il benessere rappresenta sempre più il motore principale dei viaggi di lusso. “Il benessere è diventato un vero e proprio motivo di viaggio, non più solo un servizio accessorio”, ha spiegato Elisabetta Grasso, direttore di Langhe Experience. “Gli ospiti vogliono rigenerarsi fisicamente e mentalmente, immergersi nella natura, vivere esperienze autentiche che arricchiscano il loro bagaglio personale. Per le nostre strutture ricettive, questa è un’opportunità straordinaria”.

Durante l’evento, Langhe Experience ha avuto 49 incontri pre-programmati con operatori e buyer internazionali provenienti da Stati Uniti, Canada, Brasile, Francia, Svizzera, Regno Unito, Germania, Singapore, Thailandia, Malta e molti altri Paesi. Questi incontri hanno permesso di ampliare la rete di relazioni internazionali e di rafforzare il brand Langhe Monferrato Roero nel segmento luxury.

Il benessere si afferma come tendenza dominante per il turismo del futuro, con il 69% dei viaggiatori che prenota trattamenti prima ancora di arrivare in struttura, e il 62% che considera le facilities wellness un elemento determinante nella scelta dell’hotel. Il territorio delle Langhe, Monferrato e Roero, con la sua natura rigogliosa, i vini di fama mondiale e un’offerta enogastronomica che unisce tradizione e innovazione, risponde perfettamente a queste esigenze.

“Dai percorsi di mindfulness ai massaggi in giardino, dallo yoga tra le vigne alle esperienze enogastronomiche, il nostro territorio ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nel turismo del benessere rigenerativo”, ha aggiunto Elisabetta Grasso.

Un ulteriore momento di rilievo è stato l’evento “Journeys on the Beach”, organizzato da Journeys Global Group, di cui Langhe Experience è membro, che ha offerto un importante spazio di confronto e networking per il turismo di alto livello.

Guardando al futuro, Langhe Experience punta a sviluppare proposte innovative legate al benessere, che integrino natura, cultura e autenticità del territorio, confermandosi come modello di riferimento per un turismo di lusso autentico e rigenerativo.