Buone prestazioni dei Fiöi del Cuneo Volley alla MOMA Winter Cup

Si è tenuto nel periodo tra natale e capodanno il torneo modenese targato Anderlini al quale hanno partecipato l’Under 15 e l’Under 19 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo.

I ragazzi dell'Under 19, diretti dai coach Mario Barbiero e Daniele Tomatis, hanno concluso al primo posto il girone della prima fase, vincendo agevolmente i match contro G.S. Spezzanese e Kosmos DB System. Qualche errore di troppo ha fermato la squadra biancoblù agli ottavi di finale contro Pallavolo Saronno. I ragazzi cuneesi hanno poi vinto i due match successivi contro Pol. Roma 7 Volley e AVolley Schio-Torrebelvicino, conquistando la finale per il 9°-10° posto, che è stata poi vinta dai padroni di casa dell'Anderlini.

Capitan Fabrizio Marino al termine del Torneo:«È stato un bel torneo. Abbiamo avuto l'occasione di giocare con ottime squadre che ci hanno permesso di capire a che livello ci troviamo e come possiamo migliorare. Rimane un pò di rammarico per l'ottavo di finale perso che ci avrebbe permesso di raggiungere posizioni più alte in classifica, ma anche questo ci è servito per farci crescere come squadra e ci servirà per il nostro percorso quest'anno. Ci porteremo dietro quest'esperienza per migliorare giorno dopo giorno e tornare ancora più forti».

«È stata un'esperienza positiva sotto tutti i punti di vista. I ragazzi hanno espresso buone fasi di gioco, alternate però a momenti negativi, che rappresentano il principale problema emerso già nella prima parte della stagione. Dobbiamo continuare a lavorare per trovare continuità nel gioco e ridurre il numero di errori. Il piazzamento finale non è deludente, rimane però del rammarico per come abbiamo affrontato la prima partita ad eliminazione diretta (ottavi di finale) dove abbiamo espresso una prestazione non sufficiente. Le indicazioni che ci portiamo a casa sono chiare: stiamo migliorando rispetto all'inizio della stagione. Stiamo lavorando nel modo giusto, ma c'è ancora molta strada da fare. Gli aspetti da migliorare sono ben chiari e dobbiamo insistere su questi per arrivare preparati al momento clou della stagione.» - Daniele Tomatis, allenatore dell’Under 19 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo.

Una buona partecipazione anche da parte della compagine Under 15 allenata da coach Mauro Rizzo, che nonostante una partenza complicata nel girone, sono riusciti a vincere tre dei quattro match successivi, classificandosi nella seconda metà della classifica.

«È stato un torneo che ci ha fatto capire che bisogna ancora crescere, ma comunque ha dato dei buoni riscontri - ha dichiarato Diego Pepino, schiacciatore dell’Under 15 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo - Ci ha fatto sentire una vera squadra e abbiamo superato difficoltà e partite insieme. Penso che possiamo raggiungere livelli alti e con questo torneo abbiamo capito dove vogliamo arrivare».

Coach Mauro Rizzo si è espresso così alla fine del torneo:

«È stata un'esperienza molto positiva che ci ha permesso di fare un importante passo in avanti nel nostro processo di crescita. Abbiamo visto i nostri ragazzi migliorare giorno dopo giorno, con progressi dalla prima all’ultima partita. Ora torniamo a casa, un paio di giorni di riposo, prima di un altro allenamento congiunto a Torino, dove ci confronteremo nuovamente con formazioni di alto livello».

Under 15 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Ambrosio S., Arnaudo S., Cavallo T., Chiapella M., Gerbi L., Milanesio L., Miretti L., Paoletti D., Pepino D., Re P., Revelli A., Tavella E.

I Allenatore: Mauro Rizzo

II Allenatore: Giovanni Tavella

Allievo Praticante: Giulia Merola

Under 19 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo: Arnaudo F., Baldi U., Ballari C., Barberio E., Bellanti G., Bertone A., Bettahi I., Colasanti G., Drocco L., Girardi G., Giraudo F., Mapelli N., Marino F, Pellegrino A.

Allenatore: Mario Barbiero

Allenatore: Daniele Tomatis

Dirigente Accompagnatore: Daniele Davide

Scoutman: Andrea Testa