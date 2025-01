"Free Flow" , pioggia di lamentele: "Registrazione immediata, ma nessuna notifica dei pagamenti dovuti"

Riceviamo e pubblichiamo:

Buonasera direttore,

ho letto in questi giorni le numerose lamentele che hanno inviato gli altri automobilisti sul nuovo tratto con sistema Free Flow di Asti, e come lamentato da tutti posso confermare anch'io di avete avuto lo stesso problema.

Nonostante mi sia registrato in tempi brevissimi sul sito dell'autostrada ed aver verificato per parecchi giorni in seguito al mio passaggio sul portale, non è mai arrivata la notifica di pagamenti dovuti.

A distanza di più di un mese per un fortuito controllo ho notato che il pagamento era successivamente stato richiesto ma già con un sovrapprezzo di valore maggiore del pedaggio stesso.

Non era più economico per noi utilizzatori fermarci e pagare subito? Ma soprattutto risarciranno le somme non dovute richieste a migliaia di utenti non soddisfatti di questo sistema "innovativo"?

Francesco (Lettera firmata)