Kranjska Gora amara per Marta Bassino, fuori dalle trenta al termine della prima manche del gigante

Giornata no per Marta Bassino a Kranjska Gora, nel quarto gigante della stagione 24/25 di Coppa del mondo femminile.

La campionessa cuneese, in gara con il pettorale 11, non riesce ad entrare nelle trenta al termine di una manche d'apertura da dimenticare, segnata da un errore immediato e più in generale da una evidente difficoltà con i materiali.

Per Marta ritardo di 3.94 dal primo posto, occupato da una imprendibile Sara Hector.

Seconda Lara Colturi (+1.13), sul terzo gradino del podio Thea Louise Stjernesund (+1.19). Poi Robinson, Gut-Behrami, O Brien, Lie.

Out Federica Brignone; la migliore tra le azzurre è Sofia Goggia, dodicesima a 2.09 da Hector.

Alle 12,30 via alla seconda frazione.