Volley A2/F: in arrivo il primo rinforzo per il Puma! Per l'attacco della Bam Mondovì c'è la canadese Melissa Langegger

Inizia a muoversi qualcosa nel mercato della Bam Mondovì, con l'intento di risollevare le sorti di una stagione partita male. Nelle prossime ore, infatti, come anticipato dal "Volleyball", dovrebbe giungere alla corte di Claudio Basso l'esperta schiacciatrice canadese Melissa Langegger.

Parliamo di una giocatrice proveniente dal campionato sloveno, ma che vanta diverse esperienze in Germania e che ha fatto parte della Nazionale canadese. Chi la conosce parla di una schiacciatrice equilibrata, dunque brava in difesa e capace di attaccare con una certa incisività.

Melissa Langegger, ventisei anni, dovrebbe arrivare a Mondovì la prossima settimana, ma ci sono ancora da ultimare le formalità burocratiche, come conferma il Ds Max Rubado: "Con la giocatrice e il suo procuratore siamo in trattativa avanzata" - spiega Rubado - "Gli uffici del Coni riapriranno martedì 7 gennaio e per quella data ci auguriamo di poter concludere ufficialmente l'operazione, anche dal punto di vista del tesseramento."

L'arrivo della giocatrice canadese, che si spera possa essere definito a breve, imporrà ovviamente delle scelte importanti anche dal punto di vista dello schieramento tattico, visto che, con la Langegger, le straniere del Puma (Schmit e Berger) saliranno a tre e solo due potranno essere schierate in campo contemporaneamente.