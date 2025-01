"Joy to the world": stasera a Lagnasco il concerto del Coro polifonico Monserrato

Questa sera alle 21, presso la chiesa parrocchiale “Santa Maria delle Grazie” di Lagnasco, il Coro Polifonico Monserrato riproporrà il concerto dal titolo “Joy to the World!” già eseguito presso la chiesa parrocchiale di Beinette lo scorso 21 dicembre.

L’evento sarà un concerto per coro, solisti, organo ed orchestra con musiche dal repertorio natalizio tradizionale e contemporaneo che vedrà coinvolte più di sessanta persone tra coristi, orchestrali, solisti e tecnici, di tutte le età, provenienti da diversi paesi della provincia di Cuneo.

Il coro, nato nel 1981, ha natura amatoriale e si dedica allo studio di brani polifonici di carattere sacro e profano, con un repertorio che spazia dal periodo rinascimentale agli autori contemporanei.

I musicisti dell’orchestra (nata nel 2013) provengono da percorsi formativi differenti, quali conservatori e istituti diocesani di musica sacra, ai licei musicali e civici istituti musicali della provincia.

Dal 2016, grazie alla collaborazione con la prof.ssa di violino Monica Agosto, si è riuscito ad ottenere anche la partecipazione dell’associazione musicale “Eureka” (con sede in Roreto di Cherasco), la quale vede il coinvolgimento di numerosi insegnati ed allievi delle scuole di musica dell’albese.



Questa varietà di età ed esperienze arricchisce costantemente il Coro e l’Orchestra e dimostrano che la musica è veramente un mezzo potente capace di unire i cuori, sia in senso geografico, che “anagrafico” e temporale. Lo scopo della serata è proprio questo: celebrare il Natale attraverso il linguaggio universale della musica.



Solisti della serata saranno Patrizia Migliore e Milena Marchetti.

La direzione artistica è affidata a Fabio Quaranta.

L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti.