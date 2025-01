Portiamoci avanti: tutti i ponti e i weekend lunghi del 2025

Il 2025 è arrivato e questo significa una cosa sola: organizzare subito vacanze e gite fuori porta. Quindi mettete mano al calendario, che qui c’è da battere sul tempo i colleghi e prendere subito le ferie.

L’Epifania cade di lunedì, ottimo. Possiamo tranquillamente farci un weekend lungo senza prendere ferie. Uno stop utile a ricaricare prima di tornare al lavoro. Pasqua e Pasquetta sono domenica 20 e lunedì 21 aprile 2025: possiamo non fare nulla e verificare ancora una volta che a Pasquetta (come al solito) pioverà. Oppure possiamo prenderci martedì, mercoledì e giovedì 22 - 23 - 24 aprile di ferie per avere ben 9 giorni di vacanza fino a domenica 27, considerato che il 25 aprile è festa.

Il 1° maggio non delude e cade di giovedì, utile perché se ci prendiamo il venerdì di ferie andiamo dritti fino a domenica 4 maggio con un bel ponte strategico. Bene anche il 2 giugno (Festa della Repubblica) che cadendo di lunedì, ci regala un bel weekend lungo per godersi il sole di inizio estate e qualche pranzetto in agriturismo.

Super comodo anche Ferragosto, che cade di venerdì e ci regala altri 3 giorni di ferie. Godetevi le vacanze estive, perché poi si trotta fino a dicembre. Ahinoi Ognissanti 2025 cade sabato 1° novembre, quindi non ce ne facciamo niente. L’8 dicembre cade di lunedì e possiamo godere di un weekend lungo per fare l’albero con tutta calma. Occhio però: Natale e Santo Stefano cadono giovedì 25 e venerdì 26 dicembre 2025: ergo, se ci prendiamo lunedì, martedì e mercoledì 29, 30 e 31 dicembre possiamo avere 8 giorni di ferie (dal 25 dicembre al 1° gennaio). Cominciamo il planning?