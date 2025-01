Volley A1F. Che grinta Cuneo! Per le Gatte 3 punti d'oro contro Pinerolo

Primo match del 2025 per la Honda Olivero Cuneo ed è subito derby: le avversarie della terza giornata di ritorno sono state infatti le Pinelle della Wash4green Pinerolo allenate da Michele Marchiaro. Davanti alla bella cornice di pubblico presente nella giornata pre-Epifania al Palazzo dello Sport di San Rocco Castagnaretta (1584 gli spettatori presenti), le due formazioni si sono affrontate in una partita importante per entrambe: Pinerolo per ritrovare la continuità dopo i due stop subiti a inizio girone di ritorno e Cuneo per fare punti, di cui c’era assolutamente bisogno. Assente tra le fila di Pinerolo Malwina Smarzek causa influenza.

E questa volta le Gatte sono riuscite nell’intento: superiori in tutti i fondamentali, aggressive al servizio e in attacco, attente in difesa, le biancorosse di coach Lorenzo Pintus hanno superato per 3-0 le Pinelle aggiudicandosi 3 punti fondamentali non solo per la classifica ma anche per il morale. La chiave del match è stato il secondo set, quando, nonostante siano state sotto per quasi tutta la frazione, le cuneesi sono riuscite a recuperare e a vincere.

Le Gatte infiammano subito il palazzetto con una gran partenza: fin dai primi punti premono sull’acceleratore e allungano, imponendo il proprio gioco e superando le ospiti, chiudendo poi 25-12.

Secondo parziale più combattuto: primi scambi in parità, poi Pinerolo, con dentro D’Odorico per Perinelli, tenta l’allungo. Le Gatte però non mollano e restano agganciate alle ospiti. Sul 19-22 doppio cambio vincente con dentro Turco e Savon e gran recupero delle biancorosse: 22 pari prima, poi 23 e infine sono le biancorosse a chiudere 26-24 con un ace di Savon.

Inizio combattuto anche nel terzo parziale, in cui Cuneo ha ottenuto il primo break sul 7-5, approfittando degli errori al servizio di Pinerolo. Le Gatte hanno poi mantenuto il vantaggio, nonostante qualche resistenza delle ospiti, e hanno chiuso il set con un muro vincente di Polder su Moreno, che ha chiuso set e partita. Premiata MVP dell'incontro Margarita Martinez, che ha chiuso con 9 punti, di cui 7 in attacco (37%).

Le biancorosse di coach Pintus tornano così alla vittoria aggiudicandosi tre punti pesanti. Il cammino è ancora lungo, ma questa è senza dubbio la risposta sul campo che tutti si aspettavano. Il prossimo appuntamento sarà di nuovo tostissimo: per la quarta giornata di ritorno infatti le biancorosse andranno ad affrontare all’Allianz Cloud di Milano la Numia Vero Volley Milano sabato 11 dicembre. Inizio alle 19:30.

IL MATCH IN PILLOLE

Sestetto Cuneo: Signorile in regia con Bjelica sulla diagonale, centrali Cecconello e Polder, in banda Kapralova e Martinez, libero Panetoni.

Sestetto Pinerolo: al palleggio Cambi opposta a Moreno, al centro Sylves e Akrari, in banda Sorokaite e Perinelli, libero Moro.

PRIMO SET

Parte al servizio Pinerolo con Cambi e subito primo tempo di Cecconello. Errore di Moreno in attacco, Gatte avanti 2-0. Serve Sorokaite per sbloccare Pinerolo, 2-1, poi è la stessa banda a servire, ma Bjelica va a segno con un pallonetto in mezzo al campo. Ancora errore Moreno, Gatte a +3. Errore Cecconello al servizio, 4-2. Ace di Akrari su Kapralova, 4-3. Ancora Bjelica 5-3. Errore di Perinelli in attacco, 6-3. Muro vincente di Polder 7-3 e poi va a segno anche Martinez, 8-3 e primo time out chiamato da Pinerolo. Si torna in campo e Bjelica sbaglia al servizio, poi punto dell’opposta serba: 9-4. Va a segno anche Kapralova, 10-4. Fast vincente di Polder, 11-4. Le Gatte continuano ad allungare: ancora a segno Bjelica dalla seconda linea, 12-4 e secondo time out di Marchiaro. Punto di Polder in fast e doppio cambio per Pinerolo, con dentro Avenia e Bracchi. Kapralova va a segno, 14-4. Serve un grande attacco di Bracchi per sbloccare Pinerolo: 14-5 e ancora Bjelica, Gatte ancora a +10. Ace di Polder ed errore al servizio di Bracchi: 17-5. Sbaglia Kapralova ma Cecconello in 7n riconquista subito il servizio, 18-6. Punto Pinerolo e Marchiaro chiude il doppio cambio: 18-7, torna a servire Cambi e Sorokaite mette a segno l’ottavo punto. Mani out vincente di Kapralova e poi errore della stessa Kapralova al servizio: 19-9, poi gran primo tempo di Cecconello (20-9). Errore al servizio di Cecconello, poi azione combattuta e Bjelica va ancora a segno: 21-10 e primo punto di Moreno, 21-11. Polder vincente in fast e D’Odorico rileva Perinelli. Gran punto di Kapralova 23-11. Imprecisione di Pinerolo e punto di D’Odorico 24-12, poi Kapralova chiude il set 25-12. Best scorer Bjelica con 6 punti, tra le fila di Pinerolo Sorokaite con 3.

SECONDO SET

Formazioni confermate nel secondo set, con D’Odorico per Perinelli. Subito i centrali di entrambe le formazioni vanno a segno: 1-1, poi Akrari in 7 va a segno, 2-1. Martinez ripristina la parità, poi Moreno a segno in parallela. Errore al servizio di Pinerolo, 3 pari. Mani out vincente di Martinez ed errore Pinerolo, primo break Cuneo. Ancora Moreno a segno ed errore di Polder in fast: si torna in parità. Errore di Kapralova e imprecisione di Cecconello sotto rete: primo break Pinerolo, 7-9. Ace di D’Odorico su Martinez, Pinelle a +3 e coach Pintus ferma il gioco. Bjelica sblocca Cuneo, Gatte a -3. Vincente Moreno dalla seconda linea, seguita da Sorokaite, 8-12. Muro vincente di Cecconello su Moreno, 9-12. Mani out vincente di Martinez, 12-10 e Gatte a -2. Azione combattuta, poi è Moreno a mettere a terra il pallone dalla seconda linea: 10-13 e punto Bjelica, 11-13. Ancora Moreno vincente contro il muro di Cuneo 11-14. Errore al servizio delle Pinelle e invasione a muro: 13-14, ma si chiama il video check. Decisione dell’arbitro confermata, torna a servire Bjelica. D’Odorico a segno, Pinelle di nuovo a +2. Attacco out D’Odorico e poi punto della stessa schiacciatrice: 14-16. Out il servizio di Moreno e Sylves a segno in primo tempo: 15-17. Ace D’Odorico, 15-18. Mani out vincente di Kapralova, 16-18. Imprecisione di Pinerolo in copertura, Gatte a -1. Azione combattuta, poi mani out vincente di Sorokaite, 17-19. Imprecisione Panetoni sul secondo tocco, 17-20 e Pintus ferma il gioco. Kapralova a segno 18-20 e poi primo tempo vincente di Akrari: 18-21. Ancora Moreno a segno in parallela, 18-22 e Savon rileva Bjelica. Subito a segno in attacco Savon, 19-22 e Turco entra in campo per servire al posto di Signorile. Muro vincente su Moreno, 20-22 e time out Pinerolo. Ace di Turco e attacco vincente di Martinez, 22 pari, esce Moreno per Bracchi. Muro di Savon, Cuneo avanti 23-22 e secondo time out Pinerolo. Errore al servizio di Turco e si chiude il cambio, 23 pari. Ricezione slash di Kapralova capitalizzata da Moreno e Pintus spende il video chek, decisione dell’arbitro confermata, 23-24. Muro vincente su D’Odorico, 24 pari. Errore in alzata di Cambi, Cuneo avanti 24-23. Ace di Savon, 26-24 e Cuneo avanti 2 set a zero. Best scorer per Cuneo Martinez con 5 punti, Moreno per Pinerolo con 8.

TERZO SET

Subito a segno D’Odorico dalla seconda linea poi pallonetto vincente di Bjelica 1 pari. Errori da entrambe le parti, si procede in parità. Pallonetto vincente di Bjelica ed errore in attacco di D’Odorico: primo break Cuneo, 7-5. Si chiama il check e c’è il tocco del muro: 6 pari. Contrasto sotto rete tra Sylves e Signorile: si chiama ancora un check. Decisione confermata, 7-6. A segno Cecconello, 8-6, poi Moreno a segno 8-7. Errore Moreno al servizio e punto Sylves: 9-8. Ancora errore al servizio Pinerolo, Gatte a +2. A segno Martinez e poi punto di Sorokaite, 11-9. Terzo errore consecutivo al servizio per Pinerolo: 12-9. Akrari a segno in 7, 12-10. Murata Sorokaite ed errore di Bjelica: 13-11. Out l’attacco di Moreno, 14-11. Errore di Kapralova, poi a segno Bjelica. Vincente D’Odorico, seguita da Kapralova: 16-13. Ancora punto di Bjelica in parallela, 17-13 e Marchiaro chiama time out. Primo tempo vincente di Sylves, 17-14. Ancora punto di Kapralova e Pinerolo spende il video check sul dentro-fuori e punto confermato Cuneo. 18-14 e doppio cambio Pinerolo. Mani out vincente di Bracchi, poi primo tempo vincente di Cecconello, 19-15. Ace di Cecconello, 20-15. Muro su Bracchi, 21-15 e secondo time out Pinerolo. Errore Sorokaite in attacco, 22-15 e dentro Perinelli per Sorokaite. Bracchi a segno, 22-16 e Marchiaro chiude il suo doppio cambio. Subito doppio punto della neo entrata Perinelli, 22-18 e time out Pintus. Errore al servizio di Cambi appena si torna in campo, 23-18. Mani out vincente di D'Odorico, 23-19. A segno una grande fast di Polder: 24-19. Muro vincente su Moreno e le Gatte si aggiudicano set e partita 25-19.