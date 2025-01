Volley A2/F: il Puma riparte da un insidioso “testa-coda”; La Bam Mondovì oggi (ore 17) ospita la capolista San Giovanni in Marignano

Prima gara del nuovo anno per la Bam Mondovì, che questo pomeriggio (ore 17) ospita al PalaManera la capolista del girone A, la Omag San Giovanni in Marignano, nella quinta giornata di ritorno della regular season di A2. Un impegno tra i più impervi per le rossoblù, anche se di gare facili per questo Puma è ormai chiaro che non ce ne siano. Match, dunque, dal pronostico chiuso per una Bam versione “Davide”, contro una Omag sempre più “Golia”.

Il San Giovanni cercherà di approfittare della sfida odierna per consolidare il primato in classifica, ma anche per scaldare i muscoli in vista della semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì 8 gennaio. A contendersi uno dei due posti nella finalissima di Bologna del 9 febbraio prossimo, infatti, ci saranno il San Giovanni in Marignano e la Futura Giovani Busto Arsizio. Per le romagnole, tra l’altro, si potrebbe concretizzare una sorta di “deja-vu”, visto che proprio a Bologna, nella stagione 2017/18, la Omag conquistò la sua prima e al momento unica Coppa Italia di A2.

L’avversaria di allora si chiamava Mondovì e per le centinaia e centinaia di tifosi monregalesi (più di 500), quella “scampagnata” in terra emiliana resterà comunque una giornata indimenticabile, nonostante la sconfitta (3-1). In quel caso a ospitare l’ultimo atto del trofeo iridato fu il Pala Dozza, mentre quest’anno teatro dell’evento sarà l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Il San Giovanni di certo farà di tutto per raggiungere nuovamente quella finale, anche se dovrà superare un ostacolo agguerrito come le cocche di coach Alessandro Beltrami. Prima, però, c’è da affrontare lo scoglio rappresentato dalla Bam Mondovì.

Il divario tecnico tra le due formazioni è lapalissiano e il rischio di assistere a un’altra disfatta lampo del Puma è concreto. Ma mai dire mai. Chi scenderà in campo dovrà comunque metterci il massimo impegno e tanta concentrazione. La società monregalese è alle prese con un mercato di riparazione difficile, ma nei prossimi giorni dovrebbe giungere alla corte di Basso la schiacciatrice canadese Melissa Langegger, Le parti sono ai dettagli, ma difficilmente gli aspetti burocratici consentiranno al Puma di disporre della giocatrice in tempi brevissimi.

Ora per la Bam Mondovì è il momento di pensare alla capolista della sempreverde Serena Ortolani, capitana di una squadra equilibrata e forte in ogni reparto. Le pumine dovranno superare se stesse per compiere quella che oggi appare come un’impresa: strappare punti alla corazzata dell’ex tecnico del Cuneo Massimo Bellano. Arbitri designati per questo impegno sono Simone Cavicchi (La Spezia) e Davide Coppola. Come di consueto sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming gratuita, accedendo al sito internet Volleyball World TV. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per questo pomeriggio alle ore 17.