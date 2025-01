Volley A2/F: il San Giovanni in Marignano non fa sconti! La Omag castiga la Bam Mondovì per 0-3

Tutto come pronostico, o quasi. La Bam Mondovì non compie il miracolo e contro la capolista Omag San Giovanni in Marignano subisce l'ennesima sconfitta per 3-0. Diventa sempre più difficile commentare le gare del Puma, anche perchè il copione sembra sempre lo stesso. Le pumine hanno messo in campo tanto impegno, ma la differenza tecnica tra le due formazioni è stata lampante.

Le romagnole, senza strafare, hanno messo in seria difficoltà la fragile ricezione del Puma. Ottima anche la difesa a muro della squadra di Massimo Bellano, così come l'attacco capeggiato da una straordinaria Serena Ortolani (17 punti - MVP). Ciò nonostante la Omag vista al PalaManera non è stata perfetta. Nelle romagnole si è visto qualche errore di troppo in battuta e alcuni cali di concentrazione insoliti per una corazzata come la Consolini. Da segnalare che la Bam ha dovuto rinunciare alla centrale Livia Tresoldi, non in perfette condizioni fisiche.

PRIMO SET: il primo break lo conquista la formazione ospite, 2-4. Pronta risposta delle pumine, che ritrovano subito la parità. Nuova accelerata della Omag, che attacca con precisione e si porta sul 6-9. Break Puma, 8-9. Qualche errore di troppo da parte delle padrone di casa e il San Giovanni ne approfitta per andare sul 10-15. Time-out chiesto da coach Basso. Si rientra in campo e Serena Ortolani piazza due ace. Ancora una richiesta di time-out dalla panchina monregalese sul 10-18. Lara Berger prova a rendere meno pesante il distacco, 15-21. Ancora un break per le pumine, 19-22. Coach Bellano non è soddisfatto e chiama il time-out. Si rientra in campo e la Bam mette a segno altri tre punti per una incredibile parità, 22-22. La Omag rialza la testa e conquista due set-ball sul 22-24. Alla prima occasione le romagnole chiudono i conti sul 22-25.

SECONDO SET: si riparte con due murate delle Omag su Arianna Lancini. Sullo 0-3 coach Basso decide che è già tempo di chiamare il time-out. Si rientra in campo e Sveva Parini realizza un ace. Le pumine reagiscono e conquistano un break, anche grazie all'ace di Giulia Dambrogio. Puma che accorcia ancora, 6-7. L'ace di Greta Catania rimette in parità il punteggio, 8-8. Si alza il muro della Omag e le romagnole volano a +5. Time-out chiesto da coach Basso. Le ospiti continuano a macinare gioco e punti, 11-20. Ace di Claudia Consoli, 13-23. Poco dopo arriva il punto del 14-25.

TERZO SET: vantaggio della Omag sul 4-6. Le pumine provano a restare aggrappate al set, 6-10. Time-out chiesto da coach Basso sul punteggio di 6-12. Si rientra in campo e il Puma realizza un break di quattro punti consecutivi. Reazione d'orgoglio delle rossoblù, che si avvicinano a una sola lunghezza dalle avversarie, 13-14. Coach Bellano chiama il time-out sul 16-17. Teresa Bosso continua a incidere e trova il punto del 19-19. La Omag torna avanti e sul 19-21 coach Basso chiama il time-out. Sul 19-24 arrivano cinque match-point. Al secondo tentativo arriva la stoccata vincente della solita Serena Ortolani, che fissa il punteggio sul 20-25.