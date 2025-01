Lezioni interattive sul tema del "fast fashion" all'Arimondi Eula di Savigliano e Racconigi

Nell’ambito del progetto Diderot finanziato dalla Fondazione CRT, le classi prime del biennio del tecnico la 2 E CAT dell’I.I.S. Arimondi Eula di Savigliano e Racconigi stanno partecipando ad un interessante percorso formativo sul tema fast fashion e sulle problematiche annesse.

Il percorso, articolato in una lezione frontale e un workshop interattivo, rappresenta la fase iniziale di un progetto didattico sui rifiuti che porterà la scuola a conseguire la certificazione ambientale Road to the Future.

Coordinatrici del progetto le proff.sse Antonella Sidoti e Roberta Sonza

La scuola ha le porte aperte per gli incontri di orientamento dedicati agli studenti delle classi terze medie sabato 11 gennaio 2025 con orario 14.30-18.00 sede di Racconigi e venerdì 17 gennaio 2025 con orario 16.00-19.00 sede di Savigliano con apertura della segreteria per supporto alle iscrizioni.