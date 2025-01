Bam Mondovì-San Giovanni in Marignano 0-3, i commenti di Teresa Bosso e Serena Ortolani (VIDEO)

La quinta giornata di ritorno della regular season di A2 femminile ha regalato il testa-coda tra la Omag San Giovanni in Marignano e la Bam Mondovì. La capolista non ha tradito le attese e al PalaManera ha superato le pumine con un netto 0-3. Prestazione con alti e bassi per le romagnole, che nel primo set, dopo essere andate avanti sul 10-18, hanno permesso alla rossoblù di casa di ritrovare una insperata parità sul 22-22. Nei momenti delicati del match, tuttavia, la Omag ha saputo ristabilire le distanze e centrare l'ennesima vittoria.

Per il San Giovanni ora è tempo di concentrarsi all'impegno di Coppa Italia, in programma dopodomani con la Futura Giovani Busto Arsizio. In palio c'è un posto per la finalissima di Bologna. Quanto alla Bam da segnalare sprazzi di buon gioco e l'impegno che non è certamente mancato, ma i limiti tecnici della squadra sono da tempo sotto gli occhi di tutti. Al termine del match abbiamo raccolto le impressioni della schiacciatrice del Puma Teresa Bosso, che dopo un approccio in sordina ha chiuso il match in crescendo:

A due giorni dal suo 38° compleanno, l'inossidabile Serena Ortolani, opposto e capitana della Omag San Giovanni in Marignano, si è "regalata" l'ennesima prestazione di altissimo livello, terminando il match con 17 punti all'attivo. Esperienza e qualità a tutto tondo, per una giocatrice che continua a regalare spettacolo ed emozioni nei palazzetti di tutta Italia. Ecco Serena Ortolani ai nostri microfoni: