Al Grand Bar Cuneo il nuovo ciclo di incontri culturali dell’associazione Rigenerazione

“Eccoci nel nuovo anno che ci vede nuovamente propositivi, e come inizio ripartiamo con gli Incontri Culturali che suscitano sempre molto interesse e partecipazione.”



A Cuneo, l’associazione culturale Rigenerazione propone anche quest’anno dei momenti di ritrovo e scambio culturale aperti a tutti e ad ingresso libero.



Saranno tre gli incontri, due dedicati alla storia dell'arte ed uno sulla tradizione delle corride, che si svolgeranno presso il Grand Bar in corso Nizza.



Il primo incontro domani, mercoledì 8 gennaio, alle ore 18.30 sulla storia dell'arte del Novecento (prima parte): “Si inizierà dalla trasformazione dell'Impressionismo fino al Surrealismo verranno attraversate alcuni delle principali correnti delle sperimentazioni creative dei primi decenni del secolo scorso, come gli Fauves, il Cubismo, l'Astrattismo e il Surrealismo.”



A marzo si svolgerà poi la seconda parte e gli incontri saranno realizzati dall'operatore artistico Domenico Olivero.



A febbraio, invece, ci sarà uno speciale approfondimento sul mondo delle corride dal titolo "La Corrida: tradizione o crudeltà?”. Il relatore sarà Giancarlo Cagnoni, in un dialogo fra storia, tradizione, perplessità e critiche.



Per maggiori informazioni: rigenerazionecn@gmail.com