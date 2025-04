Sabato 10 maggio visite guidate per bambini e bambine al Santuario di Vicoforte

Sabato 10 maggio la Pro Vicoforte e l’associazione Nativitas aps tornano a organizzare le visite guidate rivolte a bambini e bambine delle Primarie del territorio al Santuario di Vicoforte.

Un invito alle generazioni più giovani per scoprire gratuitamente, insieme ai loro coetanei, la storia e il patrimonio artistico di uno dei complessi monumentali più significativi d’Italia, testimonianza di una devozione che fa parte dell’identità del nostro territorio. Sarà una mattinata all’insegna della scoperta, della storia e della meraviglia, esplorando i segreti della Basilica e di Casa Regina Montis Regalis, l’ex monastero dei Cistercensi. Per il terzo anno consecutivo si ripete l’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Amministrazione del Santuario e Casa Regina Montis Regalis.

L’appuntamento è fissato per le ore 9.15 presso il piazzale antistante la Basilica. Le visite, condotte dai volontari dell’Associazione Nativitas APS, proseguiranno fino alle ore 11.30, con un linguaggio coinvolgente e accessibile.

L’iniziativa è completamente gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione, in quanto i posti disponibili sono limitati per garantire a ogni gruppo la migliore esperienza possibile. Per iscriversi è necessario compilare il form online: https://forms.gle/E8CMXi7cNicnmEms5

«Con grande piacere il Direttivo della Pro Vicoforte annuncia il ritorno di "Ragazzi! Tutti alla scoperta del nostro Santuario!" – commenta Giuseppe Badino, presidente della Pro Vicoforte –, appuntamento ormai tradizionale dedicato agli alunni della Primaria.

Grazie alla rinnovata collaborazione con l’Amministrazione del Santuario, l’associazione Nativitas Aps e Casa Regina Montis Regalis, i nostri piccoli esploratori potranno immergersi nella storia del Santuario e dell’ex Monastero dei Cistercensi, grazie a una visita speciale che rivelerà loro anche luoghi insoliti e solitamente non accessibili.

Un' occasione unica e coinvolgente per ammirare tutta la magnificenza del complesso monumentale da un punto di vista davvero particolare. Per motivi organizzativi i posti sono limitati, affrettatevi dunque! Vi aspettiamo».



«Siamo orgogliosi – commenta la presidente di Nativitas aps, Marzia Danna – di ripetere per il terzo anno consecutivo questa bella e interessante collaborazione con la Pro Vicoforte con l’obiettivo comune di far conoscere e valorizzare il nostro Santuario al pubblico dei più giovani. Siamo sicuri che dare loro l’occasione di conoscere meglio il patrimonio del territorio sia il primo passo per crescere informati e consapevoli. Per questo l’invito è aperto a tutti i bambini e ragazzi per vivere una mattinata alla scoperta del nostro Santuario».