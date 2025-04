Bra: a maggio riparte il servizio di lavaggio dei contenitori dei rifiuti

Anche nel 2025 si rinnova, a Bra, il servizio di lavaggio dei contenitori dei rifiuti delle diverse utenze presenti sul territorio, che prevede tre passaggi annuali rispettivamente nei mesi di maggio, luglio e ottobre.

Già dallo scorso anno il servizio riguarda non solo i bidoni per la raccolta dell’umido, ma anche i contenitori del vetro. In entrambi i casi, le operazioni di lavaggio riguardano solo i bidoni di grandi dimensioni carrellati in uso presso condomini e attività commerciali.

Come consuetudine, per i contenitori dell’umido il lavaggio avverrà in concomitanza con il relativo servizio di raccolta, il martedì e il sabato nella zona A, il lunedì e il venerdì nella zona B, come indicato nei calendari distribuiti alla cittadinanza. Il lavaggio dei contenitori del vetro si svolgerà invece nei sabati 3, 10 e 17 maggio.

Per usufruire del servizio occorre lasciare i contenitori esposti su strada dopo il passaggio del mezzo di raccolta e attendere le 13 per ritirarli all’interno. Nel file allegato il calendario degli interventi, con le rispettive vie di operatività