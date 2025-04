Sicurezza stradale a Dronero: in soli 8 giorni due mezzi sequestrati e divieti di circolazione per omessa revisione

Proseguono a Dronero i controlli finalizzati alla sicurezza stradale. Rilevante è bilancio che ci giunge dalla Polizia Locale in merito ai controlli effettuati.



In soli otto giorni gli agenti hanno provveduto a sequestrare un veicolo che circolava senza copertura assicurativa, ad intercettare e sottoporre a fermo amministrativo un secondo veicolo in circolazione già gravato dal provvedimento di sospensione dalla circolazione, nonché a sospendere dalla circolazione altri veicoli per omessa revisione.



Nella cittadina sono risultate inoltre consistenti le infrazioni, accertate con ripercussioni sulle patenti di guida. Di quest’ultime, in particolare, ne sono state infatti ritirate 4: una per guida con utilizzo del cellulare, due per recidiva infrabiennale di guida senza cinture di sicurezza, una per guida con patente scaduta da un anno. Uno degli automobilisti coinvolti dovrà far fronte anche alla perdita totale dei punti.



“Cosa prevede in questi casi la normativa? - spiega il comandante Oreste Uberto - Una volta terminato il periodo di sospensione il conducente potrà comunque circolare ma a suo carico verrà disposta la Revisione della Patente di Guida (da parte della Motorizzazione Civile) che comporta di sottoporsi, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ad un nuovo esame di teoria e di guida. Se l'esame di revisione viene superato, la patente viene ricaricata dei 20 punti iniziali; se l'esame di revisione non viene superato, la patente di guida viene revocata; se il titolare, entro i 30 giorni, non si sottopone all'esame di revisione, la patente viene sospesa a tempo indeterminato dall'ufficio provinciale del D.T.T. e ritirata dagli organi di polizia stradale.”